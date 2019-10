Sztuczna murawa i mizeria. Tylko punkt Manchesteru w Holandii

Piłkarze Ole Gunnara Solskjaera w poniedziałek zagrali z Arsenalem w hicie Premier League, który hitem okazał się tylko z nazwy. Obie dysponujące wielkimi tradycjami drużyny stworzyły kiepskie widowisko, w którym strzeliły po golu i zdobyły po punkcie.

Trzy dni później Manchester ponownie zremisował, lecz tym razem obyło się bez bramek. Być może duża w tym zasługa warunków, w jakich przyszło grać obu klubom.

W związku z przebudową stadionu AZ Alkmaar czwartkowy mecz odbył się na obiekcie, na którym na co dzień swoje mecze rozgrywa ADO Den Haag. Cars Jeans Stadium na tle innych stadionów wyróżnia się sztuczną nawierzchnią, na której zazwyczaj trudno jest odnaleźć się zawodowym piłkarzom, przyzwyczajonym do boisk naturalnych.

I choć murawa tego wieczoru była sztuczna, to męczarnie przyjezdnych z Manchesteru już jak najbardziej rzeczywiste. Drużyna Solskjaera, w większości złożona z rezerwowych, zaprezentowała się bardzo przeciętnie, idąc po linii najmniejszego oporu i zadowalając się bezbramkowym remisem. Nominalni gospodarze byli bardziej aktywni i odważni, kilkukrotnie zagrozili Davidowi de Gei, ale także drogi do bramki nie znaleźli.

Bułgarska niespodzianka z polskim akcentem

W drugim z najciekawiej zapowiadających się meczów rozgrywanych o godz. 18.55 kibice już na szczęście zobaczyli bramki, obie zdobyte przez kolejnego przedstawiciela Eredivisie. Feyenoord pokonał FC Porto 2:0 po trafieniach Jensa Toornstry oraz Ricka Karsdorpa w meczu grupy G.

Źródło: EPA/Tom Bode Pepe zamieszany w utratę goli przez Porto



Na prawdziwych bohaterów tej edycji Ligi Europy wyrasta jednak inny zespół. Kolejne bramkowe show zaprezentował Łudogorec Razgrad z grupy H.

Bułgarzy, którzy w pierwszej kolejce rozbili CSKA Moskwa 5:1, tym razem ograli 3:0 na wyjeździe Ferencvaros, choć od 43. minuty grali w dziesiątkę po czerwonej kartce Dragosa Grigore. W drużynie z Razgradu od 57. minuty na boisku przebywał Jacek Góralski, kontuzjowany Jakub Świerczok był z kolei poza kadrą.

Źródło: EPA/Tamas Kovacs Piłkarze Łudogorca strzelili osiem goli w dwóch meczach



Program 2. kolejki Ligi Europy:

Grupa G

Young Boys Berno - Rangers FC 2:1

Feyenoord Rotterdam - FC Porto 2:0

Grupa H

Ferencvaros - Łudogorec Razgrad 0:3

CSKA Moskwa - Espanyol Barcelona 0:2

Grupa I

FK Ołeksandrija - KAA Gent 1:1

AS St. Etienne - VfL Wolfsburg 1:1

Grupa J

Wolfsberger AC - AS Roma 1:1

Istanbul Basaksehir - Borussia Moenchengladbach 1:1

Grupa K

Sporting Braga - Slovan Bratysława 2:2

Besiktas Stambuł - Wolverhampton 0:1

Grupa L

FK Astana - Partizan Belgrad 1:2

AZ Alkmaar - Manchester United 0:0



Grupa A

F91 Dudelange - Karabach Agdam (21.00)

FC Sevilla - APOEL Nikozja (21.00)

Grupa B

FC Lugano - Dynamo Kijów (21.00)

Malmoe FF - FC Kopenhaga (21.00)

Grupa C

FK Krasnodar - Getafe (21.00)

Trabzonspor - FC Basel (21.00)

Grupa D

Sporting Lizbona - LASK Linz (21.00)

Rosenborg Trondheim - PSV Eindhoven (21.00)

Grupa E

Celtic Glasgow - CFR Cluj (21.00)

Lazio Rzym - Stade Rennes (21.00)

Grupa F

Vitoria Guimaraes - Eintracht Frankfurt (21.00)

Arsenal Londyn - Standard Liege (21.00)