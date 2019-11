Cionek wiecznym rezerwowym Brzęczka. "Nie mam prawa być zdeprymowany"

Thiago Cionek był w środę do dyspozycji dziennikarzy

12.11 | - Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z izraelską federacją oraz z Europejską Unią Piłkarską. W ciągu 24 godzin będziemy mieć informacje na temat meczu Izrael - Polska - oświadczył prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. We wtorek w środkowym Izraelu, w tym Tel Awiwie, rozległy się syreny alarmowe w związku z ostrzałem rakietowym ze Strefy Gazy.

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

Jerzy Brzęczek: to nie jest czas na eksperymenty

12..11 | - Sytuacja w Izraelu nie zmienia naszych planów - przyznał selekcjoner Polaków, Jerzy Brzęczek. Mecz el. Euro 2020 stoi pod znakiem zapytania. Możliwe, że zostanie przeniesiony z Jerozolimy do innego miasta.

13.11 | W środę piłkarze reprezentacji Polski trenowali na boisku KS ZWAR. W sobotę mecz z Izraelem, a we wtorek ze Słowenią.

13.11.2019 l Jednym z tych, którzy mają pomóc w osiągnięciu celu jest Kownacki. Nominalny napastnik przyjechał na zgrupowanie reprezentacji zadowolony z prezentowanej ostatnio formy w barwach Fortuny Duesseldorf. - Przede wszystkim gram w klubie, a to jest dla mnie najważniejsze. Jestem w rytmie meczowym. Forma nie jest zła, brakuje troszkę goli i asyst, ale w klubie są ze mnie zadowoleni - mówił w środę.

Dawid Kownacki: gram w klubie, a to dla mnie najważniejsze

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

- Świetnie, że będzie mógł wystąpić po raz ostatni na takim pięknym stadionie, u siebie. Dużo dał reprezentacji, przez ten okres dobrze reprezentował ją w swoim klubie. Kibice z pewnością będą zadowoleni, że go zobaczą - mówi Thiago Cionek o pożegnalnym meczu Łukasza Piszczka.

Pożegnanie Piszczka. "To będzie niezapomniany wieczór"

- Jestem w reprezentacji, więc nie mam prawa być zdeprymowany. Przyjeżdżam na kadrę z radością, zawsze staram się być przygotowanym. Nie wiadomo, kiedy drużyna będzie mnie potrzebować. Raz grałem więcej, raz mniej. Jestem brany pod uwagę przy okazji każdego zgrupowania i to się liczy - mówił w środę dziennikarzom obrońca włoskiego SPAL, dla którego zagrał w 9 z 12 meczów ligowych.

Tajemnica kosmicznej formy Lewandowskiego. "Było parę rzeczy, które zmieniłem" Robert... czytaj dalej » Cionek, który miał mocną pozycję u Adama Nawałki, u obecnego selekcjonera wystąpił tylko raz, w ubiegłorocznym meczu Ligi Narodów z Portugalią. Jerzy Brzęczek stawia na dwójkę Kamil Glik - Jan Bednarek.

"Selekcjoner ma plan"

Cionek dziennikarzom nie chciał wprost powiedzieć, którym obrońcą w kadrze czuje się w tej chwili. Zapewnił jednak, że czuje się wystarczająco doceniony.



- Trudno powiedzieć. Są rożni przeciwnicy, mecze, na każdy mamy inny plan, selekcjoner na pewno to analizuje, ma szeroką kadrę, żeby wybrać tych, którzy mu bardziej odpowiadają. Skoro tu jestem, to na pewno mam zaufanie sztabu, który ogląda moje mecze i analizuję moją grę - uważa.

Źródło: PAP/EPA Thiago Cionek był w środę do dyspozycji dziennikarzy

Czas na poprawę kilku elementów

Po ośmiu kolejkach Biało-Czerwoni prowadzą w tabeli grupy G z dorobkiem 19 punktów i mają już zapewniony awans do przyszłorocznego turnieju finałowego. Zdaniem Cionka w ostatnich dwóch meczach będzie jednak nad czym pracować.



- Mieliśmy dobre momenty, potem było trudniej. Celem było zakwalifikować się do mistrzostw Europy. Teraz jest czas, żeby poprawić kilka elementów, żeby się dobrze prezentować na turnieju. Do każdego spotkania podejdziemy poważnie, będziemy chcieli wykonać naszą pracę jak najlepiej. I oczywiście podnieść swoje miejsce w rankingu - zapewnił obrońca włoskiego SPAL.

Źródło: Getty Images Thiago Cionek gra w SPAL

"Niezapomniany wieczór"

To zgrupowanie to dla Cionka i innych reprezentantów ostatnia okazja do trenowania i rozegrania meczu wspólnie z Łukaszem Piszczkiem. Obrońca Borussii Dortmund w tych eliminacjach nie występował.

Z kadrą skończył po mistrzostwach świata w 2018, w koszulce z orzełkiem na piersi ma jednak wystąpić raz jeszcze, w starciu ze Słowenią na Stadionie Narodowym, na które specjalnie został powołany.



- To bardzo fajny pomysł. Świetnie, że będzie mógł wystąpić po raz ostatni na takim pięknym stadionie, u siebie. Dużo dał reprezentacji, przez ten okres dobrze reprezentował ją w swoim klubie. Kibice z pewnością będą zadowoleni, że go zobaczą. Na pewno coś mu przygotujemy. To będzie niezapomniany wieczór - mówił Cionek.

Spotkanie z Izraelem (20.45) w Jerozolimie odbędzie się w sobotę, kończący eliminacje mecz ze Słowenią na Stadionie Narodowym we wtorek (20.45). Losowanie grup Euro 2020 - 30 listopada.