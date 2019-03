Problemy Milika przed meczem. Brzęczek i tak zaryzykował

19.03.2019 | Początek eliminacji Euro 2020 to kolejny rozdział rywalizacji między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim o miejsce w bramce reprezentacji Polski. Na kogo powinien postawić selekcjoner Jerzy Brzęczek? Liczby wskazują tego pierwszego, ale to duże uproszczenie.

Grzegorz Krychowiak mówi o tym, co może być decydujące w grze reprezentacji Polski w meczu eliminacji ME z Austrią.

- Mam nadzieję, że ta kadra pokaże swój styl i przywiezie z Wiednia co najmniej jeden punkt – twierdzi w wywiadzie z Eurosportem Artur Wichniarek. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W czwartek przeciwko Austrii wystąpi Wojciech Szczęsny, a Łukasz Fabiański usiądzie na ławce rezerwowych. Artur Wichniarek wyjaśnił przed kamerami Eurosportu, co jego zdaniem o tym zdecydowało. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

Biało-Czerwoni na stadionie Ernsta Happela długo nie mogli złapać odpowiedniego rytmu. Wygrali, bo swój kapitalny czas ma Krzysztof Piątek. Napastnik Milanu wszedł na boisko po godzinie gry i zapewnił Polakom wyjazdową wygraną.

- Kamień spadł z serca, to bardzo ważne zwycięstwo. Były fragmenty dobrej gry, ale w pierwszej połowie źle się ustawialiśmy i Austriacy nam zagrażali. Dlatego zmiana w przerwie (Przemysław Frankowski za Arkadiusza Milika). I w drugiej części było lepiej. Później wejście Krzyśka (Piątka), który zrobił swoje. Mimo zwycięstwa przekonaliśmy się, że Austria jest dobrą drużyną - tak brzmiała pierwsza krótka analiza Brzęczka. - Teraz czekamy już na niedzielny mecz z Łotwą - dodał selekcjoner.

Milik z gorączką, Zieliński z bólem

Szkoleniowiec wytłumaczył również swoją decyzję o zmianie Milika już w przerwie.

- Mieliśmy problemy na bokach. Arek miał gorączkę, a to wpłynęło na jego formę. Był chory w ostatnich dniach, ale i tak zdecydowaliśmy się na niego postawić - tłumaczył.

Po godzinie gry z boiska musiał zejść Zieliński, który odczuwał skutki faulu Aleksandara Dragovicia. Jaki jest stan zdrowia pomocnika Napoli? - Trudno powiedzieć, nie mamy na razie diagnozy. Odczuwa ból i nie mógł wykonywać przyspieszeń. Czekamy na badania. Piątek wszedłby na boisku, nawet gdyby nie ten uraz - mówił Brzęczek.

Trener kadry podsumował też krótko występ Piątka. - To jest na tej zasadzie, że on jest zawsze tam, gdzie potrzeba. Bardzo się cieszę z jego współpracy z Robertem Lewandowskim, bo kiedy dostał fantastyczne podanie od kapitana, mógł zamknąć ten mecz - mówił w nawiązaniu do sytuacji, kiedy Lewandowski dograł do Piątka, a ten znalazł się w sytuacji sam na sam, ale minimalnie przestrzelił.

Teraz Łotwa

Polacy doskonale weszli w eliminacje Euro 2020 i, wygrywając z teoretycznie najsilniejszym rywalem, potwierdzili, że są faworytem grupy G. W niedzielę czeka ich zdecydowanie łatwiejszy mecz - na PGE Narodowym w Warszawie ich rywalem będzie Łotwa. Brzęczek przestrzega jednak przed lekceważeniem rywala.

- W niedzielę nie mogą nam uciec punkty. W pakietach trzydniowych reprezentacja zwykle gra gorzej za drugim razem. Oczywiście jesteśmy faworytem, ale to dzisiejsze zwycięstwo musimy potwierdzić - zakończył Brzęczek.