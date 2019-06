Przedłużony sezon, dalekie wyjazdy i wpadki. Kadrze różnie wiodło się w czerwcu

- Sprawa zmiany klubu nie zaprząta mi głowy, teraz skupiam się na reprezentacji. Potem mam mistrzostwa Europy U-21, a co będzie później - zobaczymy. Byłem na zgrupowaniu już wcześniej, więc wiem jak wszystko funkcjonuje. Czuję się pewniejszy siebie i oby to przełożyć na treningi - powiedział przed zgrupowaniem kadry Sebastian Szymański. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Jest pewien komfort w przygotowaniach do tych dwóch najbliższych meczów. Ważne, że możemy podejść do nich, mając sześć punktów, a nie nóż na gardle. Nastroje są bardzo dobre. O rywalach nie wiemy jeszcze zbyt wiele, będziemy dopiero analizować ich grę. Wiemy, że i jedni, i drudzy mają po cztery punkty i nie przegrali jeszcze meczu. Dlatego wszystko jest możliwe, zarówno dla nich, jak i dla nas - powiedział przed zgrupowaniem kadry Grzegorz Krychowiak. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Wszystko wygląda bardzo dobrze, jestem zdrowy. Od wtorku trenowałem indywidualnie, od czwartku już z drużyną na pełnych obrotach, także zdrowie i chęci do gry są. W kadrze trochę się pozmieniało, dla mnie jest trochę nowych twarzy, bo nie było mnie na zgrupowaniu od mundialu. Atmosfera jest jednak świetna, wszyscy chcą ciężko pracować. Wiemy, jaki mamy przed sobą cel i to jest najważniejsze - powiedział przed zgrupowaniem kadry Maciej Rybus. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Nie odbieram nieznanych numerów, Brzęczek napisał SMS-a z prośbą o kontakt. Nie wierzyłem, myślałem, że ktoś mnie wypuszcza. Jak usłyszałem głos, to już trenera poznałem, mimo że wcześniej nie znałem go osobiście. Bardzo się ucieszyłem. Przed rewanżowym meczem barażu czytałem, że kto inny ma przyjechać w miejsce Wojtka Szczęsnego, więc nie liczyłem na powołanie. Zarezerwowałem już nawet wakacje. Kadra przyjęła mnie sympatycznie - powiedział przed zgrupowaniem kadry Rafał Gikiewicz. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

4.06 | - Przez pierwsze trzy dni mieliśmy wprowadzenie do zajęć. Niektórzy wcześniej skończyli sezon, niektórzy trochę później. Teraz zaczynamy przygotowywać się pod kątem rywala, m.in. poruszanie się po boisku czy gra w obronie - mówił Arkadiusz Milik na wtorkowym spotkaniu z dziennikarzami przed meczami z Macedonią Północną i Izraelem.

- Staramy się doskonalić schematy, które od początku współpracy z trenerem Brzęczkiem ćwiczymy - powiedział Piotr Zieliński przed meczami z Macedonią Północną i Izraelem.

04.06 | - Wiadomo jak się gra mecze na Bałkanach - nie są one łatwe - powiedział Michał Pazdan.

Drużyna Brzęczka wiosną rozpoczęła kwalifikacje Euro 2020 od dwóch zwycięstw - z Austrią na jej terenie i z Łotwą na Stadionie Narodowym. Jako lider tabeli grupy G o dwa punkty wyprzedza najbliższych rywali - Macedonię Północną (mecz w piątek w Skopje) oraz Izrael (w poniedziałek w Warszawie).



Milik o rywalizacji z Piątkiem. "Fajnie, że selekcjoner ma pozytywny ból głowy" - Oglądaliśmy... czytaj dalej » - Zdajemy sobie sprawę, że wszystkie mecze wyjazdowe będą bardzo wymagające - przestrzegał Lewandowski na poniedziałkowej konferencji prasowej. - Reprezentacja Macedonii Północnej w ostatnim czasie pokazała, że jest bardzo groźna na własnym boisku. Bez determinacji będzie nam trudno o punkty. Jeżeli zagramy na swoim poziomie, możemy być spokojniejsi. Przy dobrych wynikach te dwa spotkania mogą nam pokazać, w którą stronę ta drużyna będzie szła - przyznał.



Kapitan Biało-Czerwonych przy okazji wskazał bolączkę kadry.



- Naszym wyzwaniem na tym zgrupowaniu jest też odpowiednia mobilizacja do poniedziałkowego meczu z Izraelem u siebie. Ważne jest, aby zagrać dwa spotkania na wysokim poziomie i przede wszystkim w obu zdobyć punkty. Zdajemy sobie sprawę, że w przeszłości był z tym problem. Dlatego bardzo ważne będzie przygotowanie mentalne - zaznaczył napastnik Bayernu Monachium.

Nic wspólnego z piłką nożną

W XXI wieku, biorąc pod uwagę tylko czerwcowe dwumecze, bywało z tym różnie. Ekipa Jerzego Engela w walce o mundial 2002 potrafiła stoczyć twardy, zwycięski bój z Walią na stadionie w Cardiff (2:1). Ale cztery dni później reprezentacja rozegrała najgorsze spotkanie w eliminacjach, remisując w Erywaniu ze słabiutką, ale grającą bardzo agresywnie Armenią. Gospodarze kończyli mecz w ósemkę, Polacy w dziesiątkę. Engel po wszystkim rzucił, że nerwy niepotrzebnie wzięły górę, dlatego mecz nie miał nic wspólnego z piłką nożną. Jego zespół i tak - po szesnastu latach - pojechał na mistrzostwa świata.

Źródło: Newspix W Erywaniu wręcz kipiało od złych emocji

Noga powinęła się też drużynie Leo Beenhakkera w eliminacjach Euro 2008. Najpierw w Azerbejdżanie zgodnie z planem rozprawiła się z gospodarzami (3:1). Po czterech dniach czekało ją starcie - również wyjazdowe - z Armenią. Przeciwnikom, przerywającym akcje Biało-Czerwonych na wszelkie sposoby, wystarczył jeden strzał, żeby wygrać 1:0. Wpadka, choć bolesna, nie okazała się fatalna w skutkach - polscy piłkarze wywalczyli historyczny awans na mistrzostwa Starego Kontynentu.

Źródło: Newspix Polacy przegrali z Armenią w 2007 roku

Punkty w czerwcu straciła również kadra Waldemara Fornalika, która z Mołdawii wróciła z remisem 1:1. Całe eliminacje do MŚ 2014 roku okazały się zresztą klapą. Polacy w grupie H wyprzedzili tylko Mołdawię i San Marino.

Źródło: Newspix Eliminacje MŚ 2014 były dla Biało-Czerwonych katastrofą

W ostatnich latach bezbłędna była reprezentacja Adama Nawałki, ale grająca pojedyncze mecze - z Gruzją 4:0 w 2015 roku i z Rumunią 3:1 w 2017 (oba zwycięstwa odniesione w Warszawie).

Źródło: Newspix Robert Lewandowski był bohaterem meczu z Rumunią

"Ważne odpowiednie przygotowanie mentalne"

Rybus po ślubie i w pełni zdrowy. "Nie chciałem tego robić trenerowi" - Musimy zagrać... czytaj dalej » Przed Brzęczkiem trudniejsze wyzwanie. Musi przygotować zespół na dwumecz, a do dyspozycji ma piłkarzy, którzy sezon skończyli kilka tygodni temu. Dla przykładu Kamil Grosicki, reprezentujący barwy drugoligowego Hull, ostatnie spotkanie rozegrał 5 maja.

- Każdy z nas wie, że są to spotkania, po których będziemy mieli wakacje. Oczywiście nikt nie myśli teraz o wolnym. Jesteśmy skoncentrowani, żeby dać z siebie jak najwięcej. Sześć punktów w dwóch meczach da nam ogromny komfort - dodał obrońca Michał Pazdan.

Lewandowski jeszcze 25 maja walczył z Bayernem w finale Pucharu Niemiec.



- Dla nas sezon zakończy się 10 czerwca późnym wieczorem. Zawsze te czerwcowe mecze to przedłużenie sezonu. Nasze doświadczenie i profesjonalizm są jednak na tyle wysokie, że sobie z tym poradzimy. Ważne jest odpowiednie przygotowanie mentalne. Jeśli przygotowujemy się na coś ciężkiego, to powoduje, że później łatwiej się gra. Zdajemy sobie sprawę, jakie błędy popełnialiśmy wcześniej. Nie możemy się nastawiać, żeby pierwszy mecz zagrać na maksimum swoich możliwości, a w drugim jakoś to będzie - mówił Lewandowski.

Bilans czerwcowych meczów eliminacyjnych reprezentacji Polski w XXI wieku:

el. MŚ 2002

2 czerwca 2001, Cardiff, Walia - Polska 1:2 (Olisadebe, Kryszałowicz)

6 czerwca 2001, Erywań, Armenia - Polska 1:1 (Kałużny)

el. MŚ 2006

4 czerwca 2005, Baku, Azerbejdżan - Polska 0:3 (Frankowski, Kłos, Żurawski)

el. Euro 2008

2 czerwca 2007, Baku, Azerbejdżan - Polska 1:3 (Krzynówek 2x, Smolarek)

6 czerwca 2007, Erywań, Armenia - Polska 1:0

el. MŚ 2014

7 czerwca 2013, Kiszyniów, Mołdawia - Polska 1:1 (Błaszczykowski)

el. Euro 2016

13 czerwca 2015, Warszawa, Polska - Gruzja 4:0 (Milik, Lewandowski 3x)

el. MŚ 2018

10 czerwca 2017, Warszawa, Polska - Rumunia 3:1 (Lewandowski 3x)

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Polska 2 6 3-0 2. Izrael 2 4

5-3 3. Macedonia Północna

2 4 4-2 4. Słowenia 2 2 2-2 5. Austria 2 0 2-5 6. Łotwa

2 0 1-5