W Austrii obawa przed Polakami. "Mają sporo jakości na wielu pozycjach"

19.03.2019 | Łukasz Fabiański o powrocie do kadry Michała Pazdana.

Łukasz Fabiański o powrocie do kadry Michała Pazdana

Łukasz Fabiański o powrocie do kadry Michała Pazdana

19.03.2019 | Początek eliminacji Euro 2020 to kolejny rozdział rywalizacji między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim o miejsce w bramce reprezentacji Polski. Na kogo powinien postawić selekcjoner Jerzy Brzęczek? Liczby wskazują tego pierwszego, ale to duże uproszczenie.

19.03.2019 | Jan Bednarek: czas pokazać, na co nas stać.

Jan Bednarek: czas pokazać, na co nas stać

Jan Bednarek: czas pokazać, na co nas stać

Nie ilość napastników na boisku decyduje o tworzeniu sytuacji. Ich skuteczność nie jest problemem. Musimy tylko ten potencjał z klubów przełożyć na kadrę - przyznał selekcjoner Jerzy Brzęczek pytany o to, czy rozważa wystawienie w pierwszym składzie i Roberta Lewandowskiego, i Krzysztofa Piątka i Arkadiusza Milika.

- Przeciwko Austrii nie wystarczy ładna gra – powiedział Jerzy Brzęczek, selekcjoner reprezentacji Polski, która w poniedziałek rozpoczyna przygotowania do meczów z Austrią (czwartek w Wiedniu) i Łotwą (niedziela w Warszawie) w eliminacjach piłkarskich mistrzostw Europy 2020.

Profil reprezentacji Austrii, która 21 marca w Wiedniu zmierzy się z Polską w meczu eliminacji do Euro 2020.

W czwartek Polska rozpocznie eliminacje do mistrzostw Europy w 2020 roku. Pierwszym rywalem Biało-Czerwonych będzie Austria. Bilans starć z tą reprezentacją jest dla nas korzystny, ale ostatni mecz najbardziej zapadł w pamięć kibicom. Wszystko przez kontrowersyjną decyzję sędziego Howarda Webba, która pozbawiła Polskę zwycięstwa.

Mecz Polski z Austrią - najważniejsze informacje

Piłkarze Franco Fody do meczu z kadrą Jerzego Brzęczka przygotowują się w stolicy. Wtorkowy popołudniowy trening mieli zaplanowany w okolicach stadionu Ernsta Happela, ale ostatecznie został przeniesiony właśnie na ten obiekt. Chodziło prawdopodobnie m.in. o kwestię lepszego oświetlenia murawy.

Po pierwsze kontuzje

Zajęcia miały być otwarte dla mediów przez kwadrans, ale ten okres nieco wydłużono. W czasie, gdy dziennikarze stali z boku, austriaccy piłkarze mieli rozruch i inne lekkie zajęcia. Uczestniczył w nich David Alaba, choć jeszcze dzień wcześniej występ czołowego piłkarza Bayernu Monachium stał pod dużym znakiem zapytania.

"Drżąc o Alabę" - zatytułował artykuł wiedeński dziennik "Heute". Sam zainteresowany przyznał jednak we wtorek, że powinien być gotowy do meczu. Gazety przytaczają słowa piłkarza Bayernu z konferencji prasowej o grze Biało-Czerwonych. "Polacy to nie tylko Robert Lewandowski. Mają sporo jakości na wielu pozycjach".

Źródło: heute.at Austriacy drżą o Alabę

Tak czy inaczej, lista absencji gospodarzy i tak jest długa. Wśród austriackich dziennikarzy słychać głosy, że szczególnie żal nieobecności Guido Burgstallera i Hannesa Wolfa. Ten drugi mógł zadebiutować w czwartek w kadrze Austrii.

- Szkoda, bo to naprawdę ciekawy zawodnik, w bardzo wysokiej formie. Szybki, ruchliwy, świetny technicznie. Takich nam potrzeba - przyznał obecny na treningu Michael, dziennikarz z Grazu, który z dużym sentymentem wspomina Brzęczka z czasów kariery zawodniczej.

- Bywałem na trybunach, gdy grał w Sturmie Graz. Bardzo mi imponował jako piłkarz, nie tylko na boisku. Prawdziwy lider drużyny, silny psychicznie. Ciekaw jestem, jak sobie poradzi jako selekcjoner – dodał. Porównywany do Zlatana, ma strzelać Polakom. "Nie czuję dodatkowej presji" Ostatnie tygodnie... czytaj dalej »

Po drugie skuteczność

Jak przyznał, największym problemem gospodarzy jest atak, zwłaszcza wobec tylu kontuzji i słabszej ostatnio skuteczności Marko Arnautovica. "Heute" pisze nawet o konieczności odbudowania przez Fodę formacji ofensywnej, a miejscowi dziennikarze żartują, że w obecnej sytuacji przydałby się im doskonale pamiętany z gry w austriackiej lidze... Radosław Gilewicz, obecnie asystent Brzęczka.



W Wiedniu nie czuć atmosfery meczu, trudno dostrzec plakaty reklamujące to wydarzenie. Nawet pod stadionem Ernsta Happela ich nie było, a kasy biletowe w godzinach popołudniowych zostały już zamknięte.

Jak powiedziała obecna na treningu rzeczniczka prasowa tamtejszej federacji Iris Stoeckelmayr, prawdopodobnie nie będzie w czwartek kompletu widzów. Spodziewa się około 40 tysięcy kibiców (obiekt może pomieścić 50 tysięcy).

Źródło: Wikipedia CC BY-SA 3.0 Stadion w Wiedniu gotowy

Podobnie wypowiadali się austriaccy dziennikarze, oni też podają liczbę 40 tysięcy. Tutaj świeże są jeszcze wspomnienia nieudanego Euro 2016 (Austria nie wygrała żadnego meczu w grupie) oraz braku awansu na mistrzostwa świata w Rosji.

Według oficjalnych danych polscy kibice kupili około trzech tysięcy biletów, ale będzie ich więcej na trybunach. Gospodarze twierdzą, że co najmniej cztery-pięć tysięcy, ponieważ bilety kupują również Polacy mieszkający w Austrii. Zła wiadomość dla Polaków. "Wygląda na to, że zagram" Wszystko wskazuje... czytaj dalej »

Na fali

Ewentualna strata punktów nie będzie dla austriackiego sportu końcem świata. Tutaj są inni bohaterowie, o których głośno w ostatnim czasie. W mediach nie milkną echa znakomitego sezonu alpejczyka Marcela Hirschera, który zdominował rywalizację w slalomie i slalomie gigancie.

Innym ulubieńcem austriackich kibiców jest tenisista Dominic Thiem. I nie tylko kibiców – zawodnik, który wygrał właśnie turniej w Indian Wells, pokonując w finale Szwajcara Rogera Federera, firmuje jeden z dużych banków. Reklamę z tenisistą można zobaczyć m.in. w drodze na Ernst-Happel-Stadion, kilometr przed tym obiektem.

Kogo nazwisko będą wymieniać w czwartkowy wieczór austriaccy kibice? Początek meczu inaugurującego eliminacje Euro 2020 o godz. 20.45.