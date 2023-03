To on zastąpi Lewandowskiego. "Wie, co to znaczy strzelać gole na Bernabeu"

Lewandowski zmaga się z przeciążeniem ścięgna podkolanowego lewej nogi. O niedyspozycji napastnika kataloński klub poinformował w poniedziałek, dzień po ligowej porażce z Almerią (0:1).

Barcelona nie określiła, ile potrwa przerwa w grze Polaka. Miejscowe media pisały o 14 dniach pauzy. W środę dziennik "Mundo Deportivo" podał, że lider tabeli La Liga "nie będzie ryzykował zdrowiem Lewandowskiego", co oznacza, że piłkarz wróci dopiero, gdy będzie w pełni zdrowy.

Torres zastąpi Lewandowskiego w meczu z Realem Madryt

"Maksymalna ostrożność". Hiszpanie o przerwie Lewandowskiego W Katalonii drżą... czytaj dalej » Pewne jest, że Lewandowski, najskuteczniejszy zawodnik Dumy Katalonii w trwającym sezonie (łącznie 25 goli w 31 występach), nie zagra w czwartkowym półfinale Pucharu Króla.

Przeciwko Królewskim ma go zastąpić Torres.

"Rolę Lewandowskiego w środku ataku odegra Torres, który już wie, co to znaczy strzelać gole na Bernabeu" - czytamy na łamach "Sportu". Gazeta nawiązała do bramki zdobytej przez Hiszpana w październikowym El Clasico w lidze. Real wygrał u siebie 3:1.

To nie jedyne zmartwienie trenera Xaviego Hernandeza. Kontuzjowani są także Pedri i Ousmane Dembele.

"Po dwóch porażkach z rzędu (z Manchesterem United w Lidze Europy i Almerią - red.) zespół Xaviego musi natychmiast zareagować. A nie ma lepszego scenariusza niż El Clasico, które nie jest decydujące, ponieważ rewanż odbędzie się na Camp Nou, ale może być ważne" - napisał "Sport".

Źródło: Getty Images Ferran Torres

Czwartkowy mecz Real Madryt - Barcelona rozpocznie się o godzinie 21. Relacja i wynik na żywo w eurosport.pl. Rewanż zaplanowano na 5 kwietnia.

W drugim półfinale Pucharu Króla Osasuna wygrała w środę u siebie z Athletic Bilbao 1:0. Rewanż 4 kwietnia.

Finał Copa del Rey odbędzie się 6 maja w Sewilli.

Real Madryt - Barcelona: przewidywane składy

Real Madryt: Thibaut Courtois - Nacho, Antonio Ruediger, Eder Militao, Dani Carvajal - Toni Kroos, Aurelien Tchouameni, Luka Modrić - Vinicius Junior, Karim Benzema, Federico Valverde.

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen - Alejandro Balde, Andreas Christensen, Jules Kounde, Ronald Araujo - Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Franck Kessie - Gavi, Ferran Torres, Raphinha.