Barcelona nie chciała grać w Madrycie. Termin El Clasico wciąż nieznany

W Barcelonie wrze. Zamieszki na ulicach stolicy Katalonii są odpowiedzią na decyzję hiszpańskiego sądu, który kilka dni temu ukarał dziewięciu przywódców niepodległościowych, skazując ich na karę od 9 do 13 lat pozbawienia wolności. Działacze sprzeciwiali się bowiem panującemu ustrojowi, a także konstytucji Hiszpanii.

26 października zamiast meczu Barcelony z Realem odbędzie się wielka manifestacja.

Termin wciąż nieznany

Teraz władze ligi muszą ustalić, kiedy El Clasico mogłoby zostać rozegrane. Federacja najchętniej zaplanowałaby ten mecz na 18 grudnia. Problem w tym, że termin jest już zajęty przez rozgrywki Pucharu Króla. Poza tym jest to środa, co znacznie zmniejszyłoby przychody z oglądalności.

Zaproponowano też datę 7 grudnia (sobota). Mecz mogliby obejrzeć kibice na całym świecie, co przyciągnęłoby również sponsorów. Tu jednak też pojawiają się komplikacje. W tym terminie Real ma zaplanowane spotkanie z Espanyolem, zaś Barcelona z Mallorcą, choć teoretycznie istnieje możliwość przeniesienia obu meczów na 4 grudnia.

Źródło: Getty Images / getty images Meczami FC Barcelona - Real Madryt interesuje się cały świat

Nie chcieli grać w Madrycie

Wcześniej pojawiły się spekulacje, że pierwszy mecz mógłby się odbyć w Madrycie, dzięki czemu władze La Liga nie musiałyby szukać ewentualnej luki w kalendarzu. Oba zespoły nie wyraziły jednak zgody.

- Było dużo gadania. Pojawiła się możliwość zamiany kolejności i rozegrania meczu w Madrycie, ale po prostu tego nie widzę – przyznał trener Barcelony Ernesto Valverde.

Decyzja w sprawie nowego terminu El Clasico zostanie najprawdopodobniej podjęta w poniedziałek.