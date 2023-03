"Wpływowy" Lewandowski. "Wiedział, jak czekać na swój moment"

Lewandowski dobrze zaczął niedzielne starcie z Realem Madryt. Już w 3. minucie oddał groźny strzał, ale obronił go Thibaut Courtois.

Po zmianie stron Polak był aktywniejszy. W 59. minucie po jego strzale z okolicy linii pola karnego piłka otarła się o stopę jednego z rywali i minimalnie minęła bramkę Królewskich. W 67. miał kolejną dogodną okazję - niepilnowany w polu karnym próbował wykończyć akcję "nożycami", ale posłał piłkę nad poprzeczką.

Źródło: Getty Images Lewandowski nie zdołał pokonać Courtois

W doliczonym czasie Duma Katalonii wyprowadziła kontratak, na lewym skrzydle piłka trafiła do Lewandowskiego, który odegrał piętą do Alejandro Balde, a Hiszpan dośrodkował po ziemi do Francka Kessiego, który trafił na wagę zwycięstwa 2:1 i powiększenia przewagi nad Królewskimi do 12 punktów.

"Zawsze wiedział, jak trzymać piłkę i dotleniać drużynę"

"Wpływowy" - tak o grze polskiego snajpera napisali dziennikarze "Mundo Deportivo". "El Clasico rozpoczął mocnym uderzeniem. Gdyby nie Courtois, byłby gol na 1:0" - ocenili i napisali też, że w potem trudniej było mu dojść do sytuacji. Wspomnieli też o "akrobatycznym strzale, który poszedłby w świat". "Polak wiedział, jak czekać na swój moment i on przybył, gdy piętą zagrał do Balde" - dodali.

Źródło: Getty Images Lewandowski szukał strzału sprzed pola karnego

Dużo pochlebnych słów w kierunku kapitana Biało-Czerwonych posyła "AS". "Nie strzelił gola, ale był bardzo blisko pokonania belgijskiego bramkarza. Zawsze wiedział, jak trzymać piłkę i dotleniać drużynę w najtrudniejszych momentach. W tej chwili, bez względu na to, czy strzela gole, czy nie, jest po prostu najlepszym napastnikiem w drużynie i jednym z najlepszych w Europie" - puentuje madrycki dziennik.

"Najsłabsza wersja"

Najbardziej krytyczny w stosunku do kapitana reprezentacji Polski jest kataloński "Sport". "Zaciemniony" - taki przymiotnik widnieje przy jego nazwisku i nota 6 (w skali 1-10), taka sama jak u czterech innych graczy pierwszego składu. Mniejszą - 5 - otrzymał jedynie Sergio Busquets.

"Od tygodniu brakuje mu dawnego daru, intuicji z szybką i niemożliwą do zatrzymania egzekucją dla środkowych obrońców. Jego najsłabsza wersja, ale wciąż spłaca się (podanie piętą przy golu Kessiego na 2:1)" - można przeczytać w adnotacji.

Wyniki 26. kolejki:

piątek

Valladolid - Athletic Bilbao 1:3



sobota

Rayo Vallecano - Girona 2:2

Almeria - Cadiz 1:1

Espanyol - Celta Vigo 1:3

Atletico Madryt - Valencia 3:0



niedziela

Betis Sevilla - Mallorca 1:0

Real Sociedad - Elche 2:0

Osasuna - Villarreal 0:3

Getafe - Sevilla 2:0

Barcelona - Real Madryt 2:1