Real Madryt - Barcelona 0:3 w Pucharze Króla (Relacja)

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

23:50 REAL MADRYT - BARCELONA 0:3 (50. Luis Suarez, 69. Varane samobójcza, 72. Suarez)

22:56 Na dziś to wszystko. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na eurosport.pl.

22:55 A w sobotę kolejna odsłona El Clasico, ponownie na Santiago Bernabeu. Tym razem obie ekipy zmierzą się w meczu ligowym. Ciekawe, czy do tego czasu szkoleniowiec gospodarzy znajdzie sposób, by poprawić skuteczność i grę swoich piłkarzy. Valverde potrzebował na to zaledwie piętnastu minut w przerwie spotkania.

22:54 Widać, że w tej drużynie brakuje Cristiano Ronaldo - to on w trudnych momentach brał na siebie odpowiedzialność. Tutaj próbował tylko Vinicius - młody Brazylijczyk w pierwszej połowie grał dobrze, ale nie potrafił wykorzystać żadnej sytuacji, co zemściło się na Realu po przerwie.

22:53 Chyba nikt po pierwszej połowie nie sądził, że w drugiej Barcelona odrodzi się w tak świetnym stylu. Katalończycy wyprowadzili trzy ciosy, a w zasadzie dwa, bo jeden był autorstwa Varane'a. Los Blancos nie mieli praktycznie nic do powiedzenia w drugiej połowie.

92 minuta Koniec! Barcelona w wielkim finale Pucharu Króla po raz szósty z rzędu.

92 minuta Kończymy powoli. Jeszcze rzut wolny dla Realu - 30 metrów od bramki. Na strzał z dystansu zdecydował się Valverde.... Nad bramką.

90 minuta Raczej nie zobaczymy już goli. Sędzia doliczył jeszcze dwie minuty, ale chyba mógł sobie darować.

89 minuta Granie na czekanie na Bernabeu teraz.

88 minuta Barcelona bezlitośnie potraktowała Królewskich po przerwie. W pierwszej ewidentnie im nie szło, piłkarze Ernesto Valverde grali bez pomysłu, a Real stwarzał sytuację, jednak już w drugiej wszystko się zmieniło.

86 minuta I jeszcze zmiana w Barcelonie - Busquets idzie na ławę, na boisko wbiega Arthur.

86 minuta Kibice Realu zasmuceni, wielu z nich opuszcza już stadion.

84 minuta Real Madryt stanął, a Barcelona spokojnie kontroluje wydarzenia na boisku. Do awansu Królewscy potrzebują teraz czterech goli. To zadanie niewykonalne.

82 minuta I schodzi Vinicius. Miał swoje szanse Brazylijczyk, ale żadnej nie wykorzystał - brakowało skuteczności, chłodnej głowy, a czasem szybszej decyzji. Wchodzi Marco Asensio.

80 minuta Żółta kartka dla Nelsona Semedo. Nieprzepisowo zatrzymany został Vinicius.

78 minuta Zmiana w Barcelonie. Boisko opuszcza strzelec dwóch goli Luis Suarez, a wchodzi Arturo Vidal.

77 minuta Tym razem akcja Modricia i Benzemy, ale wszystko zatrzymuje się na Pique.

75 minuta W Barcelonie też zmiana. Za Dembele wchodzi Coutinho.

74 minuta Solari dokonuje drugiej zmiany. Federico Valverde wchodzi za Casemiro. Chwilę przed pierwszym golem Vazqueza zastąpił Bale.

72 minuta Goooooooooooooo!!! Suarez uderza ala Panenka! Navas oszukany. 3:0 dla Barcelony, to jest nokaut!

71 minuta Karny dla Barcelony!! Casemiro sfaulował w szesnastce Suareza. Jedenastka jak nic.

69 minuta Goooooooooooool!!! Barcelona! Barca, Barca, Barca! Semedo dograł do Dembele, ten dostrzegł Suareza, a Urugwajczyk.... nie trafia w piłkę. Uprzedził go Varane, który wpakował futbolówkę do własnej bramki! Dramat Francuza, który doznał jeszcze jakiegoś urazu. Radość Barcelony.

68 minuta Vinicius!!! Kolejna szansa tego chłopaka, ruszył sam na piłkarzy Barcelony, poradził sobie z Pique i oddał strzał, piłka odbiła się jeszcze od obrońcy i opuściła boisko. Brazylijczyk ma wielki potencjał.

67 minuta Tym razem akcja Modricia, który odegrał do Carvajala, a ten walnął z dystansu, jednak ponownie na posterunku Ter Stegen.

65 minuta Żółta kartka dla Busquetsa, który wślizgiem powalił Modricia. 1:1 w kartkach.

61 minuta Real! To powinien być gol! Dośrodkowanie z lewej strony od Viniciusa do Reguilona, który uderza szczupakiem, ale świetnie interweniuje Ter Stegen. Wielkie brawa dla Niemca.

60 minuta Reguilon ograł Semedo i podał w kierunku Vazqueza, ten wzięty w "kleszcze" przez dwóch obrońców - nie zdołał dotknąć piłki.

59 minuta Rakitić teraz próbuje wejść w pole karne, ale został zatrzymany przez obrońców. Zrobił nam się mecz przez duże "M".

58 minuta Faul i pierwsza żółta kartka. Vazquez ostrym wślizgiem zaatakował Lengleta.

56 minuta I teraz Real, ponownie atakuje Vinicius, walczy Brazylijczyk o piłkę w polu karnym, ale przegrał ten pojedynek z defensorami rywali. Wcześniej Kroos dośrodkował na głowę Casemiro, ale reprezentant Canarinhos uderzył niecelnie.

54 minuta Requillon faulowany przez Busquetsa. Piłkarz Barcelony dotknął piłki, ale zdaniem arbitra doszło do przewinienia.

52 minuta Od razu próbował odpowiedzieć Real, a konkretnie Kroos, który zdecydował się na strzał z dystansu. Niecelny.

50 minuta Gooooooooool! Barca, Barca, Barca! Alba do Dembele, ten wycofał do nadbiegającego Suareza, a Urugwajczyk oddał pewny strzał.

49 minuta Vinicius strzelał w tym meczu na bramkę Barcelony pięć razy - więcej, niż jakikolwiek inny piłkarz w obecnym sezonie. Biorąc pod uwagę tylko pierwszą połowę.

22:08

5 - Vinícius Júnior attempted five shots against Barcelona, more than any other player in a first half of a game against Barcelona this season in all competitions (five). Revolution. pic.twitter.com/zaqiQSxPZI — OptaJose (@OptaJose) February 27, 2019

49 minuta Vazquez sfaulowany w okolicy narożnika pola karnego Barcelony. Toni Kroos podchodzi do piłki. Co wyczaruje Niemiec? Wrzutka i... główkuje Benzema! Nad bramką.

46 minuta Poooszli. Druga połowa rozpoczęta z lekkim opóźnieniem. Piłkarze Barcelony długo wychodzili z szatni.

22:04 Kontuzjowany Rafinha oczywiście nie poleciał do Madrytu, ale kibicuje kolegom.

22:02 Są i oni. Realizator pokazuje Garetha Bale'a, który siada na ławce. Oznacza to, że Vazquez powinien wybiec na drugą połowę.

22:00 Walka jest, emocje są, kilka okazji było. Goli nie ma.

46 minuta Sędzia doliczył minutę i zakończył pierwszą połowę. Na razie bez goli. Oby po przerwie obie ekipy w końcu zaprezentowały swój arsenał w ofensywie. Na razie rządzi obrona. Aż chciałoby się zaśpiewać "defence, defence".

46 minuta Vazquez opuszcza boisko utykając. Jeszcze bez zmian.

45 minuta Faulował Rakitić Vazqueza. Zdaniem arbitra nie ma mowy o kartce. Tymczasem Hiszpan leży na murawie i trzyma się za kolano.

44 minuta Kompletnie bez pomysłu gra Barcelona. Teraz dośrodkowywał Demebele, ale w polu karnym nie było żadnego zawodnika Dumy Katalonii. Z kolei Rakitić zdecydował się na podanie przed szesnastkę, gdzie piłka szybko padła łupem rywali.

43 minuta Messi sfaulowany przez Kroosa jakieś 35 metrów od bramki i jest rzut wolny. Argentyńczyk sprytnie podawał po ziemi do Suareza, ale obrońcy Królewskich nadal czujni.

41 minuta Kolejny atak Realu. Świetnie Carvajal ograł Albę i piłka oczywiście ląduje pod nogami Viniciusa. Brazylijczyk uderza, strzał zablokowany, rożny dla Realu. Po kolejnym dośrodkowaniu piłka odbiła się od klatki piersiowej Ramosa i goście wyjaśniają sytuację.

38 minuta Real! Kolejna szansa, Requillon podał z lewej strony do Viniciusa, ale ten z kilku metrów uderzył nad bramką! To powinien być gol.

37 minuta Pique poszedł do przodu i stracił piłkę, błyskawiczna akcja Realu, ale najpierw strzał Viniciusa zablokowany, a po chwili uderzenie Benzemy z pola karnego obronił Ter Stegen. Brazylijczyk zbyt dług zwlekał z oddaniem strzału.

36 minuta Czy doczekamy się goli? Byłoby dobrze. Już 36. minuta. Na razie szachy na Bernabeu.

33 minuta Akcja Królewskich - ponownie Vinicius atakuje z lewej strony i próbuje strzału/podania, ale piłka zablokowana.

21:34 Źródło: PAP/EPA Real miał lepsze okazje na początku spotkania

31 minuta Ciągle coś się dzieje, ale obie ekipy bardzo uważnie grają w defensywie i praktycznie nie oglądaliśmy akcji, które mogły zakończyć się golem.

29 minuta Teraz w natarciu Barcelona. Messi zszedł na lewą stronę i podał przed pole karne do Rakiticia, ale jego strzał z dystansu zablokowany. Później próbował Dembele, który podał wzdłuż linii bramkowej, jednak nikt nie doszedł do piłki. W końcu futbolówka ląduje w rękach Navasa.

27 minuta Faul piłkarza Barcelony i rzut wolny dla Realu. Dośrodkowanie w pole karne, ale Ter Stegen udanie piąstkuje. Piłka już na połowie gospodarzy.

25 minuta Real Madryt nie przegrał żadnego El Clasico, jeśli Vazquez zaczynał w podstawowym składzie. Zobaczymy, jak będzie dziś.

25 minuta

3 - @realmadriden have not lost any of their three Clasicos with Lucas Vazquez in the starting XI in all competitions (W1 D2). Talisman. pic.twitter.com/wxs32TIEdH — OptaJose (@OptaJose) February 27, 2019

25 minuta Piłkarze Realu grają wysokim pressingiem i momentalnie osaczają rywali. Teraz zamknięty w narożniku boiska został Dembele. Francuz nie zdołał nawet wywalczyć rożnego. Obrona Królewskich jak na razie bardzo na plus.

23 minuta Ależ zamieszanie w polu karnym Barcelony. Vinicius podał do Benzemy, ten dośrodkował, ale najpierw dobrze interweniował Ter Stegen, a następnie piłkę z nogi Vazquezowi zdjął Alba.

20 minuta Jak na razie lepiej wyglądają akcje Realu. Teraz do podania Modricia dobrze wyszedł Vazuquez, ale jednak nieco szybszy był defensor Barcelony. Obie ekipy grają uważnie w defensywie. Wynik 0:0 daje awans Realowi.

19 minuta 4:2 prowadzi Barcelona. W faulach.

19 minuta Vinicius! Ponownie Brazylijczyk wpadł w szesnastkę i uderzył, ale bardzo niecelnie. Bardzo aktywny jest ten 18-latek. Bardzo aktywny. W odpowiedzi akcję Barcelony świetnie zastopował Varane.

17 minuta Ależ nie zrozumieli się teraz Dembele i Alba. Francuz podawał w ciemno do Hiszpana, ale ten akurat zaczął się cofać. Z tego mogło coś być. Mogło, ale nie ma.

15 minuta Na powtórce widać, że Vinicius został kopnięty w prawą nogę przez Semedo.

14 minuta Świetna piłka od Modricia na lewo do Viniciusa, ten wbiega w pole karne i upada na murawę. Karny? Nie. Sędzia nakazał kontynuować grę. Na Bernabeu rozległy się gwizdy.

11 minuta Kolejna akcja autorstwa Viniciusa zakończona strzałem, ale piłka ląduje poza boiskiem. Rzut rożny i... Barcelona wybija futbolówkę.

10 minuta Benzema cofnął się na własną połowę i wywalczył piłkę. Real ruszył z kontrą, ale Rakitić sfaulował.

9 minuta Szansa Barcelony. Dembele dośrodkował w kierunku Sergiego Roberto, ale piłka wybita na rzut rożny. Gramy dalej. Blaugrana powoli buduje akcję.

8 minuta Walczy Modrić w środku pola, przerwał akcję Katalończyków. Chorwat od razu dostał wielkie brawa. Słusznie. Zasłużył.

6 minuta Vazquez teraz poszedł sam na trzech piłkarzy Barcelony i został zatrzymany. Teraz to Real przy polu karnym Barcelony. Przed momentem niezłą akcję zaprezentował Vinicius, ale jego dośrodkowanie nie znalazło odbiorcy.

5 minuta Dembele próbował wejścia w pole karne, ale został zatrzymany przez defensora Los Blancos. A po chwili mieliśmy kolejne ostre wejście Casemiro. Walki nie zabraknie. Zobaczymy, jak będzie z golami.

3 minuta Sfaulowany Dembele przez Casemiro. Gra wznowiona. Wcześniej odgwizdania faulu domagał się Vinicius, ale sędzia nie zareagował i powiedział "wstawiaj chłopcze". I wstał.

2 minuta Barcelona utrzymuje się przy piłce przed swoim polem karnym. Real szybko odzyskał futbolówkę. Zobaczymy, czy piłkarze Solariego będą mieli równie świetny początek, co na Camp Nou.

1 minuta Ruszyli!

21:00 Kolejna niespodzianka - Bernabeu wypełnione po brzegi.

21:00 Ramos i Messi przybijają sobie piątki, jeszcze fotka z sędziami i zaraz zaczynamy.

20:59 Już na murawie piłkarze. Mała niespodzianka - Real na biało...

20:54 Skład Barcelony: Ter Stegen – Semedo, Pique, Lenglet, Alba – Sergi Roberto, Busquets, Rakitić – Messi, Suarez, Dembele

20:54 Skład Realu: Navas – Carvajal, Ramos, Varane, Reguilon – Modrić, Casemiro, Kroos – Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius

20:53 Real Madryt mógł liczyć na gorący doping już w drodze na stadion.

20:43 Bez niespodzianek w składzie Barcelony.

20:43 Jeśli Barcelona znajdzie się w finale Pucharu Króla, to zagra w nim szósty raz z rzędu - to rekord. Katalończycy bronią trofeum.

20:40

6 - @FCBarcelona could be the first team in Copa del Rey history to reach six consecutive finals. Dream. pic.twitter.com/F2DklD0noK — OptaJose (@OptaJose) February 27, 2019

20:39 Gola dla Realu Madryt już w 6. minucie strzelił Lucas Vazquez. W 57. minucie odpowiedział Brazylijczyk Malcolm.

20:35 Stawka jest dość duża - Królewscy i Blaugrana rywalizują w półfinale Pucharu Króla. Pierwszy mecz między tymi zespołami rozgrywany na Camp Nou zakończył się remisem 1:1.