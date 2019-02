Kibice Barcelony mają zgotować piekło piłkarzom Realu w El Clasico

W walczącej o niepodległość Katalonii nasilają się nastroje antyhiszpańskie. Stolicą Hiszpanii jest Madryt, natomiast stolicą Katalonii jest Barcelona, dlatego środowy mecz na Camp Nou będzie dla separatystów idealną okazją do zamanifestowania swojego niezadowolenia w związku ze zbliżającym się procesem katalońskich separatystów.

Kibice narzędziem w rękach polityków

Do walki politycznej zostali też zaprzęgnięci kibice Barcelony. Czy to w Primera Division, czy to w Pucharze Hiszpanii El Clasico zawsze wywołuje wielkie ciśnienie i mobilizację po obu stronach, ale tym razem socios Barcy mają uprzykrzyć życie piłkarzom z Madrytu bardziej niż do tej pory.

Odezwę do fanów wybierających się na środowe spotkanie opublikował na Twitterze odłam organizacji CDR Barça skupiający kibiców i zwolenników katalońskiego klubu.



Apel zawiera się w dwóch głównych punktach: Camp Nou ma się zapełnić katalońskimi flagami, a Real Madryt odczuć "wrogą atmosferę". Kibice otwarcie zostali wezwani do tego, aby wygwizdywać piłkarzy Królewskich.

"Musimy przynieść nasze flagi, aby pokazać, że mówimy bardzo poważnie o odzyskaniu niepodległości. Musimy to zrobić dla naszych więźniów politycznych" - czytamy w odezwie.

Messi nie trenował z drużyną. Jego występ z Realem pod znakiem zapytania FC Barcelona ma... czytaj dalej » Punkt kulminacyjny manifestacji kibiców ma nastąpić dokładnie w 17. minucie i 14. sekundzie meczu. To nawiązanie do 11 września 1714 roku, kiedy Barcelona została zdobyta przez wojska Filipa V, a Katalonia utraciła swoją niezależność. W środę w tym symbolicznym czasie na Camp Nou kibice mają użyć katalońskich flag i skandować hasła dla więźniów politycznych.

Proces za plebiscyt

Rewanż w półfinale Pucharu Króla pomiędzy Barceloną a Realem zostanie rozegrany po trzech tygodniach, tymczasem 12 lutego przed Sądem Najwyższym rozpoczyna się proces katalońskich separatystów. W piątek z katalońskich więzień zostało przewiezionych do dwóch madryckich zakładów karnych dziewięciu tymczasowo aresztowanych separatystów. Wśród nich jest była szefowa katalońskiego parlamentu Carme Forcadell, szefowie katalońskich organizacji separatystycznych Jordi Sanchez i Jordi Cuixart, a także sześciu członków byłego rządu Katalonii: Oriol Junqueras, Raul Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquin Forn i Dolors Bassa.

Poza uwięzionymi separatystami przed sądem staną również trzej inni członkowie byłego rządu Katalonii: Santi Vila, Meritxell Borras oraz Carles Mundo.

Stawiane oskarżonym zarzuty dotyczą buntu, nieposłuszeństwa oraz malwersacji środków publicznych w związku z organizacją plebiscytu niepodległościowego z 1 października 2017 roku. Najwyższą karę może otrzymać były wicepremier regionu Oriol Junqueras, któremu grozi do 27 lat więzienia.