3000 funkcjonariuszy policji i ochrony. Obawiają się radykalnych aktywistów

Mecz Barcelony z Realem Madryt miał odbyć się 26 października, jednak ze względu na napiętą sytuację w Katalonii władze ligi poprosiły o zmianę terminu. Kluby poinformowały, że chcą rozegrać spotkanie 18 grudnia. LaLiga jest temu przeciwna, gdyż w tym samym dniu zaplanowane są spotkania Pucharu Króla. Propozycja władz ligi to 4 grudnia.

Jak poinformował we wtorek resort spraw wewnętrznych Hiszpanii, 500 policjantów oddelegowanych do czuwania nad bezpieczeństwem meczu to funkcjonariusze oddziałów szybkiego reagowania.

Kolejnych pół tysiąca policjantów to funkcjonariusze rozmaitych formacji krajowych i regionalnych, w tym m.in. katalońskiej policji, tzw. Mossos d'Esquadra. Dodatkowym wsparciem dla nich ma być ponad 2000 pracowników prywatnych firm ochroniarskich.

Poważne ryzyko

Z deklaracji odpowiedzialnego za sprawy wewnętrzne w regionalnym rządzie Katalonii Miquela Bucha wynika, że organizatorzy meczu spodziewają się inwazji na boisko członków którejś z separatystycznych organizacji z tego regionu.



- To właśnie w związku z tym ryzykiem władze FC Barcelona zdecydowały się wzmocnić aparat bezpieczeństwa wewnątrz stadionu Camp Nou i zakontraktować dodatkowe firmy ochroniarskie - wyjaśnił Buch.

Ten sam hotel

Z powodu zapowiadanej przez katalońskich separatystów blokady meczu obie ekipy zostały zakwaterowane w hotelu usytuowanym w pobliżu barcelońskiego stadionu.

Z informacji, jakie uzyskał dziennik "Mundo Deportivo" wynika, że autobusy zespołów Realu Madryt i FC Barcelona mają wyjechać z hotelu wspólnie, aby uniknąć ewentualnego zablokowania pojazdów przez radykalnych aktywistów katalońskich.

Źródło: Getty Images Mecze Barcelony z Realem zawsze są wyjątkowe

"Prawo Katalończyków do samostanowienia"