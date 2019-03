Lider poległ w Lubinie. Zagłębie goni pierwszą ósemkę

Po trzech wiosennych meczach Zagłębie miało pięć punktów straty do pierwszej ósemki, czyli tyle samo co po rundzie jesiennej. Spotkanie z Lechią miało być dla Miedziowych szansą na zbliżenie się do wymarzonej grupy mistrzowskiej.

Swoje plany mieli też piłkarze Lechii, którzy nie przegrali trzynastu kolejnych meczów ligowych i dlatego mogli marzyć o mistrzostwie kraju. Poniedziałkowa konfrontacja do tytułu ich jednak nie przybliżyła.

Pewny Starzyński

Legia się nie napracowała. W końcu ma wygraną Bardzo spokojny... czytaj dalej » Początek spotkania był senny, a składnych akcji i strzałów było jak na lekarstwo. Obie strony wyraźnie nie chciały podjąć żadnego ryzyka.

W 28. minucie żwawiej zaatakowali gospodarze i zostali nagrodzeni. Błażej Augustyn został podcięty w polu karnym przez Bartosza Slisza, a sędzia podyktował jedenastkę. Ósmy rzut karny dla Zagłębia w tym sezonie pewnie wykorzystał Filip Starzyński (to jego szóste takie trafienie).

Nie cieszył się

Lechia długo nie potrafiła stworzyć realnego zagrożenia pod bramką rywali. W końcu ci sami narobili sobie kłopotów. Po serii błędów obrony Zagłębia groźny strzał Flavio Paixao w ostatniej chwili zablokował Bartosz Kopacz. Ośmielona Lechia poszła za ciosem. W 41. minucie Filip Mladenović przedarł się lewą stroną, mocno dośrodkował w pole karne, a akcję zakończył uderzeniem z najbliższej odległości Jarosław Kubicki. Wychowanek Zagłębia nie cieszył się po golu, ale jego byłym kolegom to nastroju nie poprawiło.

Drugą połowę piłkarze rozpoczęli z większym animuszem. Bez powodzenia o gola starali się Patryk Tuszyński i Starzyński, a po drugiej stronie Paixao i Artur Sobiech. Po okresie ciekawej gry oba zespoły długo wyczekiwały na zadanie decydującego ciosu. Udało się Zagłębiu. W 82. minucie Bartłomiej Pawłowski precyzyjnie dośrodkował z prawego skrzydła, a kontrę skutecznie zamknął Damjan Bohar.

Źródło: PAP/EPA Radość Damjana Bohara

Zmarnował piłkę meczową

Mimo prób gości wynik do końca nie uległ już zmianie. Piłkę meczową w 94. minucie zmarnował Paixao. Portugalczyk strzelał głową z kilku metrów od bramki, ale piłka poszybowała nad poprzeczką.

Po 24 kolejkach drużyna trenera Ben van Daela jest dziewiąta w tabeli i ma trzy punkty straty do ósmej Korony Kielce. Z kolei Lechia prowadzi z dorobkiem 49 pkt, ale jej przewaga nad drugą Legią stopniała do czterech "oczek".

Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk 2:1 (1:1)

Bramki: 1:0 Filip Starzyński (28-karny), 1:1 Jarosław Kubicki (41), 2:1 Damjan Bohar (82).

KGHM Zagłębie Lubin: Dominik Hładun – Bartosz Kopacz, Damian Oko (72. Maciej Dąbrowski), Lubomir Guldan, Sasa Balić – Bartłomiej Pawłowski (86. Dawid Pakulski), Bartosz Slisz, Filip Jagiełło (18. Łukasz Poręba), Filip Starzyński, Damjan Bohar - Patryk Tuszyński.

Lechia Gdańsk: Dusan Kuciak - Karol Fila, Michał Nalepa, Błażej Augustyn, Filip Mladenović – Michał Mak (46. Lukas Haraslin), Daniel Łukasik (85. Konrad Michalak), Jarosław Kubicki, Tomasz Makowski, Flavio Paixao - Artur Sobiech (71. Jakub Arak).