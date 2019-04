Remis jak porażka. Śląsk coraz bliżej spadku

Po czterech porażkach z rzędu Śląsk po poprzedniej kolejce znalazł się w strefie spadkowej. Nic dziwnego, skoro wrocławianie ostatni raz wygrali pod koniec marca z Arką w Gdyni. Podopieczni trenera Vitezslava Lavicki bardzo liczyli na punkty w Krakowie. Wywalczyli tylko jedno "oczko".

Niezawodny Robak, skuteczny Kolar

Śląsk z animuszem zaczął mecz z Białą Gwiazdą. Dominacja w pierwszych fragmentach gry została nagrodzona już w ósmej minucie. Wtedy to Marcin Robak urwał się obrońcy i z bliskiej odległości wślizgiem wpakował piłkę do bramki rywali. To 15 trafienie napastnika WKS-u w tym sezonie oraz 115 bramka w historii jego występów w ekstraklasie.

Po tym golu inicjatywę przejęli miejscowi. Wiślacy doprowadzili do wyrównania po składnej akcji, asyście Pawła Brożka i mocnym uderzeniem pod poprzeczkę Marko Kolara. Dla Chorwata to siódme trafienie w sezonie.

Po zmianie stron stroną przeważającą był Śląsk, ale przyjezdni nie potrafili zamienić okazji na gole. Najbliżej szczęścia był Robert Pich, który z rzutu wolnego trafił w poprzeczkę. Remis 1:1 jest dla wrocławian jak porażka. Wobec innych wyników WKS traci już trzy punkty do miejsca niezagrożonego spadkiem z ekstraklasy. Wisła Kraków jest najlepsza w dolnej ósemce.

Wisła Kraków - Śląsk Wrocław 1:1 (1:1)



Bramki: 0:1 Marcin Robak (7), 1:1 Marko Kolar (27).



Wisła: Mateusz Lis - Rafał Pietrzak, Daniel Hoyo-Kowalski, Lukas Klemenz, Marcin Grabowski - Vukan Savicevic, Rafał Boguski, Marko Kolar (88. Emmanuel Kumah), Krzysztof Drzazga (78. Maciej Śliwa), Sławomir Peszko - Paweł Brożek (63. Wojciech Słomka).

Śląsk: Jakub Słowik - Piotr Celeban, Mariusz Pawelec, Wojciech Golla, Łukasz Broź - Jakub Łabojko, Krzysztof Mączyński, Robert Pich (70. Farshad Ahmadzadeh), Michał Chrapek (78. Mateusz Radecki), Mateusz Cholewiak - Marcin Robak.

Cenna wygrana Arki

Korona Kielce była faworytem meczu u siebie z Arką Gdynia. To jednak goście cieszą się z kompletu punktów. Pierwszego gola dla Arki strzelił w 39. minucie Marko Vejinović. Holender po błędzie Mateja Pucko uderzył z kilku metrów do siatki bramki gospodarzy.

W ostatnim kwadransie szukając wyrównania kielczanie zaczęli atakować większą liczbą zawodników, co skutecznie wykorzystali goście. W 80. minucie po dośrodkowaniu Vejinovica celnie uderzył Adam Marciniak. Dzięki wygranej 2:0 Arka oddaliła się od strefy spadkowej na trzy punkty.

Korona Kielce – Arka Gdynia 0:2 (0:1).



Bramki: Marko Vejinović (39), Adam Marciniak (80).



Korona: Matthias Hamrol – Bartosz Rymaniak, Piotr Malarczyk, Ivan Marquez, Łukasz Kosakiewicz – Ivan Jukić (61. Marcin Cebula), Adnan Kovacević (Ognjen Gnjatić), Wato Arweładze, Jakub Żubrowski, Matej Pucko (46. Felicio Brown Forbes) – Elia Soriano.

Arka: Pavels Steinbors - Damian Zbozień, Christian Maghoma, Frederik Helstrup, Adam Marciniak - Maksymilian Banaszewski (67. Tadeusz Socha), Adam Danch, Marko Vejinović, Michał Nalepa, Marcus Vinicius (88. Mateusz Młyński) - Maciej Jankowski (62. Nabil Aankour).