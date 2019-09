Trener Legii bez ogródek: może lepiej dla Kulenovicia, by odszedł

Zmiana w ataku Legii wypaliła. Niezgoda hat-trickiem rozbił Raków Legia Warszawa... czytaj dalej » - Mecz rozpoczął się dla nas bardzo dobrze. Kontrolowaliśmy przebieg spotkania do momentu strzelenia trzeciego gola, później w nasze poczynania wkradło się niepotrzebne rozluźnienie. Mimo to brawa dla zespołu. To bardzo ważne trzy punkty po trudnym okresie, który jest już za nami – podsumował Vuković.

Zabrakło tylko awansu

Trener Legii przyznał również, że pomimo braku awansu do fazy grupowej Ligi Europy jest bardzo zadowolony z postawy swojego zespołu w pierwszej części sezonu.

- Chciałbym pogratulować swojej drużynie po pierwszej części sezonu. Zabrakło nam jednej rzeczy - awansu do fazy grupowej. Odpadliśmy jednak godnie, w sposób, za który można spokojnie pogratulować. Zdobyliśmy 13 punktów w PKO Ekstraklasie w okresie, w którym walczyliśmy w eliminacjach. Obraz nie dla wszystkich jest taki sam, ale ja mam prawo mieć swój. Dobre mecze to dla nas motywacja. Stać nas na to, aby wciąż się poprawiać. Po przerwie musimy zrobić wszystko, aby tak właśnie się stało – zaznaczył.

W meczu z Rakowem hat-trickiem popisał się Jarosław Niezgoda. Tym samym 24-latek ma już na swoim koncie pięć goli w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Serb zdradził również, że wygwizdywany przez kibiców Sandro Kulenović najprawdopodobniej odejdzie. 19-latek ma podpisać kontrakt z Dinamem Zagrzeb.

- Pracujemy, by Jarek Niezgoda wrócił do swojej optymalnej dyspozycji i wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze. Trzeba było jednak na niego poczekać i na dwumecz z Rangers FC naszym najlepszym napastnikiem był Sandro Kulenović, który teraz być może odejdzie. I to może lepiej dla niego, bo będzie lepiej traktowany, choć to, co tutaj przeżył tylko go wzmocni - wyznał trener.

- Poza tym ja nie chcę, aby ktoś mi zarzucał, że działam na niekorzyść drużyny. Gdy będę widział, że najlepszym napastnikiem jest Niezgoda, będzie grał Niezgoda. Jeśli najlepszy będzie Carlitos, zagra Carlitos – podkreślił Vuković.

Teraz zawodnicy udadzą się na przerwę reprezentacyjną. Rozgrywki ligowe zostaną wznowione 13 września. Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Jagiellonią Białystok.