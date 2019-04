Niedosyt Wisły, szczęście Lecha, ścisk na szczycie. Ligę podzielono na pół, terminarz atutem lidera

Wisła nie załapała się do grupy mistrzowskiej

Zobacz, co powiedział trener Zagłębia Lubin Ben van Dael po wygranej jego zespołu w starciu z Wisłą Kraków (3:1).

Przed 30. kolejką było kilka znaków zapytania. Nierozstrzygnięta pozostawała nie tylko kwestia pierwszej i ostatniej lokaty, ale przede wszystkim to, kto zajmie trzy wolne miejsca w grupie mistrzowskiej.

Walkę toczyły: Jagiellonia Białystok, Pogoń Szczecin, Lech Poznań, Wisła Kraków i mająca tylko matematyczne szanse Korona Kielce. Dwa z tych zespołów zagrały ze sobą - w PoznaniuLech podejmował Jagiellonię i przegrał 0:2 po dwóch golach Hiszpana Jesusa Imaza.

Źródło: PAP/EPA Jagiellonia zaslużenie wygrala w Poznaniu

Kolejorz znów mocno rozczarował i niewiele brakowało, żeby po raz pierwszy w historii finisz ligi kończył w grupie spadkowej.

Czekał na wynik przede wszystkim z Lubina. Tam Zagłębie pokonało jednak Wisłę Kraków 3:1, co sprawiło, że Lech utrzymał miejsce w grupie mistrzowskiej, a Biała Gwiazda zagra w grupie spadkowej.

Stolarczyk: rzeczywistości nie da się oszukać



Niewiele brakowało, żeby Legia - co przed tą kolejką wydawało się prawie niemożliwe - wyprzedziła pierwszą Lechię. Jeszcze w 87. minucie Lechia przegrywała bowiem z Cracovią już 1:4, a Pasy miał kolejne sytuacje. Legia prowadziła wówczas z Pogonią już 3:1.



Ostatecznie jednak Lechia uległa 2:4, a Legia utrzymała wynik. To oznacza, że drużyna z Trójmiasta zagra w fazie finałowej ze stołecznym zespołem u siebie.

Źródło: Newspix Legia grała z Pogonią



Ważne mecze dla układu dolnej części tabeli odbyły się we Wrocławiu i Gdyni. Śląsk przegrał z Górnikiem 0:1, natomiast Arka - prowadzona przez nowego trenera Jacka Zielińskiego - zremisowała z Miedzią 1:1. Legniczanie wyrównali w końcówce spotkania (Hiszpan Joan Roman), co zepchnęło Arkę do strefy spadkowej - na 15. lokatę.

Grupa mistrzowska i grupa spadkowa. Bez podziału punktów

Teraz drużyny utworzą dwie ośmiozespołowe grupy (bez dzielenia punktów), a następnie rozegrają jeszcze po siedem meczów - po jednym z każdym z rywali. Po cztery najlepsze zespoły grup mistrzowskiej i spadkowej (czyli z miejsc 1-4 oraz 9-12) zagrają w fazie finałowej cztery spotkania u siebie, a trzy na wyjeździe.

Sezon zakończy się 18-19 maja. Tak szybki termin wynika z zaplanowanych na przełom maja i czerwca w Polsce mistrzostw świata do lat 20.

Ekstraklasa. Wyniki 30. kolejki

Cracovia - Lechia Gdańsk 4:2

Lech Poznań - Jagiellonia Białystok 0:2

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 3:1

Arka Gdynia - Miedź Legnica 1:1

KGHM Zagłębie Lubin - Wisła Kraków 3:1

Piast Gliwice - Korona Kielce 4:0

Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 0:1

Zagłębie Sosnowiec - Wisła Płock 1:3



30. kolejek #Ekstraklasa 2018/19 za nami, za nami, tabela podzielona! Do 19 maja zagramy 56 meczów rundy finałowej, kto pożegna się z ligą, a kto będzie mistrzem Polski 2019? pic.twitter.com/ErHn0y1Cby — LOTTO Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) 13 kwietnia 2019

TERMINARZ. GRUPA MISTRZOWSKA i GRUPA SPADKOWA: