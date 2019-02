Zagłębie zatrzymane w derbach. To była dominacja Śląska

Dorde Cotra ze Śląska Wrocław został zdyskwalifikowany na 7 ligowych meczów. Taką decyzję podjęła Komisja Ligi Ekstraklasy SA. - Chciałbym już grać, ale czy to długa kara, nie będę sądził - powiedział Serb.

W 42. ekstraklasowych derbach Dolnego Śląska nie brakowało twardej walki i sytuacji podbramkowych. Ze względów prestiżowych dla piłkarzy i kibiców obu stron zawsze jest to wyjątkowa konfrontacja. Obie ekipy mają też ważne cele do zrealizowania. Śląsk chce jak najszybciej oddalić się od strefy spadkowej, a Zagłębie dostać się do górnej ósemki.

Ponieważ lubinianie pewnie wygrali dwa poprzednie spotkania (z Lechem Poznań 2:1 i Miedzią Legnica 3:0), a Śląsk uległ po bezbarwnej grze Wiśle 0:1, to raczej goście byli uważani za faworytów. Mecz jednak zweryfikował taką opinię.

Śląsk się rozkręcał

Cracovia nie do zatrzymania. Pierwsza wiosenna porażka Jagiellonii W przedostatnim... czytaj dalej » Przed derbami Dolnego Śląska zawsze można spodziewać się goli. Ostatni raz kibice nie oglądali nawet jednej bramki w czerwcu 1992 roku, czyli ponad 26 lat temu. W poniedziałek ta seria jeszcze się wydłużyła.

Na początku spotkania WKS spróbował zaatakować, ale to Zagłębie stworzyło groźniejsze okazje. W 7. minucie Miedziowi przeprowadzili kontrę, po której strzał Damiana Bohara sprzed linii bramkowej wybił Jakub Łabojko. Później Sasa Balić uderzał na bramkę gospodarzy, ale za lekko i Jakub Słowik obronił.

Po początkowych problemach, z czasem to miejscowi zaczęli dominować. Na bramkę Zagłębia groźnie strzelali Piotr Celeban, Robert Pich i Mateusz Radecki. Ten ostatni najpierw został powstrzymany przez bramkarza Dominika Hładuna, ale w 42. minucie dopiął swego. Po rzucie rożnym egzekwowanym przez Krzysztofa Mączyńskiego najpierw głową strzelał Robak, lot futbolówki przeciął jeszcze Radecki i z najbliższej odległości wpakował ją do siatki.

Źródło: PAP/EPA Mateusz Radecki z trzecim golem w sezonie

Brak lidera widoczny

Po zmianie stron Śląsk ciągle ambitnie parł do przodu. Efektem był gol strzelony głową w 52. minucie przez Robaka. Asystował mu sprowadzony w przerwie zimowej Zambijczyk Lubambo Musonda.

Zagłębie starało się odwrócić losy meczu, ale było bezradne. Duży wpływ na taki stan rzeczy miała absencja w składzie Miedziowych Filipa Starzyńskiego, który narzeka na drobny uraz. Bez swojego lidera w środka pola lubinianie nie prezentowali się tak dobrze, jak w ostatnich meczach i zasłużenie przegrali we Wrocławiu.

Śląsk Wrocław - KGHM Zagłębie Lubin 2:0 (1:0)



Bramki: Mateusz Radecki (43-głową), Marcin Robak (52-głową).



Śląsk: Jakub Słowik - Piotr Celeban, Wojciech Golla, Igors Tarasovs, Mateusz Cholewiak - Lubambo Musonda, Mateusz Radecki, Jakub Łabojko (74. Michał Chrapek), Krzysztof Mączyński, Robert Pich (78. Damian Gąska) - Marcin Robak (90. Arkadiusz Piech).

Zagłębie: Dominik Hładun - Jakub Tosik, Damian Oko, Lubomir Guldan, Sasa Balić - Bartłomiej Pawłowski, Dawid Pakulski (57. Władisław Sirotow), Bartosz Slisz, Filip Jagiełło, Damjan Bohar (74. Jakub Mares) - Patryk Tuszyński.