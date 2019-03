Śląsk skuteczny u siebie. Jaga oddala się od pucharów

Zobacz, co powiedział trener Śląska Wrocław Vitezslav Lavicka po meczu jego drużyny z Piastem Gliwice. Śląsk przegrał 0:2.

Nastroje w klubie z Wrocławia w rundzie wiosennej przypominają sinusoidę. Najpierw była wygrana z Zagłębiem Sosnowiec 2:0, później porażka z Wisłą Kraków 0:1, zwycięstwo w derbach z Zagłębiem Lubin 2:0 i przegrana z Piastem 0:2. Przeciwko Jagiellonii WKS zagrał znacznie lepiej i skuteczniej niż z gliwiczanami. Jaga zresztą leży wrocławianom, którzy także na wyjeździe triumfowali 4:0.

Błędy Jagi, gole Śląska

Z rzutu wolnego w samo okienko. Piast triumfuje w derbach Derby Górnego... czytaj dalej » Początek piątkowego spotkania należał do białostoczan. W 7. minucie Arvydas Novikovas miał szansę by znaleźć się oko w oko z bramkarzem Jakubem Słowikiem, ale zamiast tego próbował przelobować rywala i przestrzelił.

Chwilę później seria błędów piłkarzy Jagiellonii dała gola dla Ślaska. W zamieszaniu podbramkowym najwięcej zimnej krwi zachował Michał Chrapek i z najbliższej odległości skierował piłkę do siatki.

Po straconym golu przyjezdni starali się szybko wyrównać. Najbliżej tego był ponownie Novikovas, który świetnie strzelił z rzutu wolnego, ale Słowik popisał się jeszcze lepszą paradą.

Śląsk w pierwszej połowie oddał tylko dwa celne strzały, ale za to oba zamienił na gola. W 25. minucie Chrapek idealnie dośrodkował, a pozostawiony bez opieki Marcin Robak w ekwilibrystyczny sposób wykończył akcję. Napastnik z dorobkiem 113 bramek awansował na 15. miejsce w "Klubie 100", zrzeszającym piłkarzy z dorobkiem co najmniej stu goli w rozgrywkach ekstraklasy.

Źródło: PAP/EPA Marcin Robak z kolejnym golem

Romanczuk na bramce

Po zmianie stron piłkarze trenera Vitezslava Lavicki nastawili się głównie na uważną grę w defensywie i szybkie kontry. Jagiellonia próbowała swoich sił w ataku pozycyjnym, ale niewiele z tego wynikało. Nawet jak już któryś z gości strzelał, to albo bardzo niecelnie, albo na posterunku był Słowik. Jagiellończycy do końca meczu nie zdołali go pokonać.

Na domiar złego w doliczonym czasie gry czerwoną kartkę otrzymał Grzegorz Sandomierski, za piąstkowanie za polem karnym. W jego miejsce między słupkami musiał stanąć Taras Romanczuk. Nie miał jednak okazji do interwencji.

Śląsk po 25 kolejkach ekstraklasy ma 27 punktów i awansował w tabeli na 11. miejsce. Nad strefą spadkową wrocławianie mają obecnie cztery punkty przewagi. Po piątkowej wygranej Piasta Gliwice nad Górnikiem Zabrze 2:0 Jagiellonia spadła na czwarte miejsce w tabeli. Z taką grą, jak we Wrocławiu, ciężko jej będzie awansować do europejskich pucharów.

Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok 2:0 (2:0)



Bramki: Michał Chrapek (8), Marcin Robak (25).



Śląsk: Jakub Słowik - Łukasz Broź, Wojciech Golla, Igors Tarasovs, Mateusz Hołownia - Lubambo Musonda (64. Farshad Ahmadzadeh), Krzysztof Mączyński, Michał Chrapek (77. Jakub Łabojko), Mateusz Radecki, Robert Pich - Marcin Robak (86. Arkadiusz Piech).



Jagiellonia: Grzegorz Sandomierski - Zoran Arsenic, Ivan Runje, Nemanja Mitrović, Bodvar Bodvarsson (66. Martin Kostal) - Bartosz Kwiecień, Taras Romanczuk - Arvydas Novikovas, Jesus Imaz (58. Martin Pospisil), Guilherme Sitya - Stefan Scepović (66. Patryk Klimala).