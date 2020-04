Rząd wyraził zgodę, podano datę powrotu ekstraklasy. Konkretny plan odmrażania rozgrywek

17.03 | Piłkarskie mistrzostwa Europy zostały przełożone o rok i odbędą się od 11 czerwca do 11 lipca 2021 - postanowiła UEFA po wideokonferencji z 55 narodowymi federacjami, a także przedstawicielami lig, klubów i zawodników. Powodem zmiany terminu jest rozprzestrzeniający się koronawirus.

W sobotę Mateusz Morawiecki podjął decyzję o powrocie do gry ekstraklasy piłkarskiej i żużlowej.

Ekstraklasa wraca do gry w maju

Powrót do normalnego funkcjonowania w zakresie sportu i rekreacji podzielono na pięć etapów. W miarę upływu tygodni i przechodzenia do kolejnych z nich, rząd zamierza regularnie łagodzić restrykcje.

Morawiecki zapowiedział, że po rozmowach z kierownictwem resortów: sportu i zdrowia, a także ze związkami sportowymi, na razie podejmie decyzję o powrocie do rozgrywek ekstraklasy piłkarskiej i ekstraligi żużlowej.

- Ten pierwszy gwizdek nie zabrzmi jutro, (...) ale mamy ściśle ułożony plan dojścia do pierwszego meczu ekstraklasy, który może już mieć miejsce pod koniec maja. Sportowcy na początku miesiąca będą mogli wrócić do treningów, żeby po dwóch tygodniach przystąpić do rozgrywek piłkarskich - zapowiedział Morawiecki.

Będą grać na pustych stadionach

Premier przypomniał, że zawodnicy już teraz są poddani izolacji. Zajęcia wznowią w bardzo ścisłym trybie sanitarnym. To założenia planu opracowanego przez grupę roboczą złożoną z przedstawicieli klubów ekstraklasy i PZPN, który został przedstawiony premierowi w ostatnich dniach.

Premier przyznał, że żużlowcy wrócą do rywalizacji nieco później niż piłkarze. Nastąpi to w czerwcu - ze względu na to, że nieco później zostali poddani izolacji. Pierwsze mecze ekstraklasy odbędą się bez udziału publiczności.



- Będziemy się mogli cieszyć tymi sportami przed telewizorami - pocieszał kibiców Morawiecki. Zaznaczył, że pojawienie się kibiców na stadionie będzie możliwe po zakończeniu IV etapu.

Kolejne etapy wznowienia rozgrywek Ekstraklasy wg zatwierdzonego przez rząd planu:



03-04.05 – testy zawodników i członków sztabów

04.05 – treningi w grupach kilkuosobowych

10.05 – treningi drużynowe

27-28.05 – testy zawodników i członków sztabów oraz sędziów

29-31.05 – 27. kolejka PKO BP Ekstraklasy, wznawiająca rozgrywki

18-19.07 – zakończenie sezonu PKO BP Ekstraklasy

Początek 29 maja

Ostatni dotychczas mecz ekstraklasy odbył się 9 marca. Później rozgrywki zostały wstrzymane z powodu epidemii COVID-19. Po 26 kolejkach w tabeli prowadzi Legia Warszawa - 51 pkt, przed broniącym tytułu Piastem Gliwice - 43. Do końca sezonu zasadniczego pozostały cztery kolejki. Po 30 tabela zostanie podzielona na tzw. grupę mistrzowską i spadkową. W fazie finałowej każda z drużyn - z zachowaniem dorobku punktowego - rozegra po dodatkowych siedem spotkań.

- To doskonała wiadomość. Zgoda rządu na wznowienie treningów daje nam szansę na zrealizowanie planu, nad którym pracowaliśmy przez ostatnie cztery tygodnie. Jeśli nie pojawią się niespodziewane przeciwności i sytuacja zdrowotna w kraju na to pozwoli, po przejściu okresu przygotowań liga mogłaby ruszyć 29 maja - zapowiedział prezes Ekstraklasy SA Marcin Animucki, cytowany w komunikacie spółki.

Otworzą COS-y

Morawiecki zapowiedział też otwarcie w najbliższych tygodniach Centralnych Ośrodków Sportu w Spale i w Wałczu, gdzie mogliby przygotowywać się zawodnicy szykujący się do igrzysk.



- Otwieramy je w ścisłym reżimie sanitarnym, tak, żeby naszych 250 sportowców mogło tam zacząć przygotowania.

Dodał jednak, że "ten proces będzie wymagał podwójnej dyscypliny - sportowej i sanitarnej".



Testy, dodatkowe badania, wybrane stadiony. Europejskie ligi szykują się do dokończenia sezonu Ile lig w... czytaj dalej » - Musimy zdawać sobie sprawę, że przed nami prawdziwy maraton wyzwań, ale już co najmniej kilka kilometrów tego maratonu przebyliśmy z sukcesem. Jestem przekonany, że wspólnie dobiegniemy do mety - powiedział Morawiecki.

W niższych ligach też mają grać

Z kolei we wtorek PZPN poinformował, że wznowienie rozgrywek pierwszej i drugiej ligi nastąpi w okresie od 30 maja do 6 czerwca.

Departament Rozgrywek Krajowych związku zaznaczył, że w planach jest rozegranie wszystkich kolejek, czyli od 23. do 34., a także meczów barażowych, z uwzględnieniem możliwości zakończenia obecnego sezonu po 30 czerwca 2020 roku.

Wyznaczono także datę wznowienia rozgrywek o Puchar Polski. Tam odbyły się w marcu dwa spotkania ćwierćfinałowe: GKS Tychy - Cracovia (1:2 po dogrywce) oraz Lechia Gdańsk - Piast Gliwice (2:1). Nie rozegrano jeszcze pozostałych meczów 1/4 finału - Stali Mielec z Lechem Poznań i Miedzi Legnica z Legią Warszawa - te odbędą się 27 maja. Po ich rozegraniu zostaną ustalone terminy meczów 1/2 finału i finału - zapowiedziano na stronie PZPN.