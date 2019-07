Dwa gole w końcówce. Pogoń Szczecin liderem ekstraklasy

Dwie poprzeczki i nic więcej. Lechia wciąż bez wygranej w lidze Drugi mecz Lechii... czytaj dalej » Oba zespoły przystępowały do 2. kolejki w zupełnie innych nastrojach. Pogoń wygrała z Legią na wyjeździe 2:1, zaś Arka została rozjechana na własnym boisku przez Jagiellonię 0:3. Przed meczem nagrodę dla najlepszego piłkarza lipca odebrał ZvonimirKozulj, który w Warszawie strzelił gola i zaliczył asystę.



Mecz w Szczecinie odbywał się w dość specyficznych warunkach. Cały czas trwa przebudowa stadionu, dlatego momentami mogło wydawać się, że zawodnicy grają na placu budowy.

Kozulj dał impuls

Pierwsze słowo należało do piłkarzy Pogoni. Z rzutu wolnego groźnie uderzył Kozulj, ale świetnie interweniował Pavels Steinbors, parując piłkę za bramkę. Z upływem kolejnych minut to Arka zaczynała wyglądać coraz lepiej. W 15. minucie groźny strzał z pola karnego oddał młodzieżowiec - Kamil Antonik, jednak Dante Stipica wykazał się niezłym refleksem.

Pogoń swoje, Arka swoje

Pogoń starała się grać to, co potrafi najlepiej. Długie utrzymywanie się przy piłce, wymienność pozycji i gra z pierwszej piłki miały rozmontować defensywę gości. Arka była jednak dobrze zorganizowana, a "Portowcom" często brakowało ostatniego podania.

W 37. minucie sprzed pola karnego ponownie uderzył Kozulj. Steinbors znów był górą. Inna sprawa, że Bośniaka stać na zdecydowanie lepsze, a przede wszystkim mocniejsze uderzenia, co pokazał chociażby na początku meczu.



Arka od czasu do czasu próbowała się odgryzać z kontry. Po jednej z nich bramkę do szatni mógł zdobyć Nabil Aankour. Marokańczyk wpadł z piłką w pole karne, ale jego strzał był zbyt lekki. Pierwszą połowę zakończył fatalny strzał Ricardo Nunesa z rzutu wolnego. Piłka poszybowała około pięć metrów nad poprzeczką.

Zamiana ról

Po przerwie to goście mogli wyjść na prowadzenie. W 46. minucie Azer Busuladzić oddał mocny strzał z dystansu, ale po raz kolejny skutecznie interweniował chorwacki golkiper Pogoni.



Piłkarze Kosty Runjaicia wyglądali, jakby nie wyszli z szatni. To Arka grała coraz śmielej, próbując dyktować warunki. W 58. minucie powinna nawet prowadzić. Po podaniu NabilaAankoura oko w oko ze Stipicą staną Kamil Antonik. Nikt go nie atakował, miał miejsce, czas i powinien umieścić piłkę w siatce. Strzelił jednak fatalnie - na siłę, a Stipica zaliczył kolejną fantastyczną paradę.



Niecałe dziesięć minut później Antonik zobaczył żółtą kartkę. Niewykorzystana sytuacja sprawiła, że 20-latek trochę się zagotował. Kilka minut później Jacek Zieliński wpuścił w jego miejsce Mateusza Młyńskiego.

Bośniacki pocisk

W 76. minucie gospodarze mieli rzut wolny tuż przed polem karnym. Rozegrali go koncertowo - krótko wykładając piłkę na 17. metr do Kozulja. Ten posłał prawdziwy pocisk na bramkę Steinborsa, wyprowadzając swój zespół na prowadzenie.



W końcówce piłkarze z Gdyni starali się doprowadzić do wyrównania. Mieli niepowtarzalną szansę, bo Pogoń kończyła mecz w 10. W 84. minucie po ostrym starciu z jednym z rywali boisko musiał opuścić Kamil Drygas. Wcześniej KostaRunjaić wykorzystał już wszystkie zmiany.

Z piekła do nieba

W doliczonym czasie gry sędzia Tomasz Kwiatkowski wskazał na rzut karny. Prostopadłą piłkę w polu karnym przyjmował Schirtladze, na którego wpadł Triantafyllopoulos. Sędzia nie zauważył jednak, że Gruzin przyjmował piłkę ręką. Zdecydował się skorzystać z Wideoweryfikacji (VAR). Powtórka nie pozostawiła złudzeń - Pogoń wznowiła grę z rzutu wolnego.

Arka była załamana, a Pogoń zdecydowała się zadać ostateczny cios. Pod polem karnym gości piłkę przejął Srdjan Spiridonović. Nowy nabytek Pogoni wbiegł z piłką w pole karne i strzelił bezbłędnie - tuż obok Steinborsa.

Pogoń wygrała 2:0 i wskoczyła na fotel lidera PKO Ekstraklasy. W następnej kolejce zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice, zaś Arka podejmie u siebie Lecha Poznań.

Pogoń - Arka 2:0 (0:0)

Bramki: Kozulj 76, Spiridonović 90+7

Pogoń:Stipica – Stec, Zech, Triantafyllopoulos, Nunes – Podstawski (64. Listkowski), Kozulj – Drygas, Hostikka (56. Frączczak), Kowalczyk – Buksa (74. Spiridonović).

Arka:Steinbors – Zbozień, Danch, Helstrup, Marciniak – Deja, Busuladzić – Antonik (70. Młyński), Nalepa, Aankour (81. Schirtladze) – Serrarens (80. Kolev).