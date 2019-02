Kompromitacja Lecha w Gliwicach. Piast rozbił drużynę Nawałki

Pogoń znów obroniła twierdzę. Wygrana i awans w tabeli W pierwszym meczu... czytaj dalej » Lech zaliczył falstart po przerwie zimowej. W poprzedniej kolejce przegrał na własnym boisku 1:2 z Zagłębiem Lubin. W piątek zespół prowadzony od jesieni przez Nawałkę gościł w Gliwicach, gdzie zmierzył się z sąsiadem z tabeli. Miejscowy Piast liczył na przełamanie w lidze. Gliwiczanie do starcia z Lechem przystępowali bowiem z serią czterech meczów bez zwycięstwa.

Zmiany na nic

Choć w porównaniu do meczu z Zagłębiem Nawałka dokonał wielu zmian w wyjściowej jedenastce (miejsce w niej zachowało tylko sześciu graczy), to i tak Lech znów zaprezentował się bardzo źle.

W pierwszej połowie zdecydowanie lepsze sytuacje stworzyli gospodarze. W 19. minucie w słupek trafił Jorge Felix. Kolejna groźna akcja dała Piastowi prowadzenie. Z prawej strony dośrodkował Martin Konczkowski, a strzałem głową Jasmina Buricia pokonał Piotr Parzyszek. Zarówno w tej, jak i w sytuacji Feliksa nie popisał się Marcin Wasielewski, który dwa razy dał się wyprzedzić rywalom.

Gliwiczanie utrzymali jednobramkowe prowadzenie do przerwy. Lech nie był w stanie ani razu poważnie zagrozić bramce strzeżonej przez Frantiska Placha. Kolejorz zawodził na całej linii, w niczym nie przypominał drużyny, która na wiosnę miałaby się włączyć do walki o mistrzostwo.

Dramat gości na dobre rozpoczął się w drugiej połowie. W 53. minucie Piast podwyższył prowadzenie. W kuriozalnych okolicznościach gola strzelił Felix. Po ogromnym zamieszaniu, po którym Parzyszek będąc praktycznie na linii bramkowej nie zdołał wpakować futbolówki do bramki, w odpowiednim miejscu i czasie znalazł się 27-letni Hiszpan.

Chwilę później mogło być już 3:0. Pięknym kopnięciem z woleja popisał się Joel Valencia, ale piłka otarła się o słupek.

To, co nie udało się Valencii, udało się Mikkelowi Kirkeskovowi. W 66. minucie idealnie przymierzył on z rzutu wolnego i Burić, przy biernej postawie zawodników w murze, niewiele mógł zrobić. Dla Duńczyka było to premierowe trafienie w LOTTO Ekstraklasie.

Gospodarze nie zamierzali odpuszczać. Zaledwie pięć minut po golu Kirkeskova, Burić po raz czwarty musiał wyciągać piłkę z bramki. Pozostawiony bez krycia w polu karnym Valencia ze spokojem pokonał golkipera gości. Gra defensywna piłkarzy Nawałki była jak ponury żart.

Karne podsumowanie

W doliczonym czasie gry, po wideoweryfikacji, sędzia podyktował jedenastkę dla Lecha. Patryk Dziczek sfaulował Joao Amarala. Do piłki podszedł Pedro Tiba i... przegrał pojedynek z Plachem. Było to idealne podsumowanie występu piłkarzy z Poznania.

Piast w efektowny sposób wygrał z Lechem 4:0. Oprócz rozmiarów zwycięstwa zaskakująca jest również łatwość, z jaką do sytuacji bramkowych dochodzili w piątek gospodarze. W następnej kolejce Kolejorz podejmie Legię Warszawa. Co do tego czasu zdoła poprawić w swojej drużynie Nawałka?

Dzięki zwycięstwu gospodarze awansowali na czwarte miejsce w tabeli. Mają teraz na koncie 34 punkty. Lech z dorobkiem o "oczko" mniejszym jest siódmy.