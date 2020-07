Dzień pożegnań legend w ekstraklasie

Ostatni mecz sezonu Wisły z Arką był wyjątkowy dla kibiców Białej Gwiazdy. Po raz ostatni mieli bowiem okazję zobaczyć w akcji Pawła Brożka, który zapowiedział zakończenie kariery.

Źródło: Newspix Paweł Brożek i Marcin Wasilewski żegnają się z Wisłą

Polował na 150. gola

Zwycięskie pożegnanie spadkowiczów. Walka na noże o zwycięstwo w grupie Zwycięstwami... czytaj dalej » Trener Artur Skowronek dał asowi Wisły szansę pożegnania się z fanami, wpuszczając go na boisko w 72. minucie. Brożek bardzo chciał strzelić swojego 150. gola dla Białej Gwiazdy w ekstraklasie. Nie udało się. Pod koniec meczu trafił co prawda do siatki bramki arkowców, ale sędzia gola nie uznał, bo Brożek wcześniej faulował Adama Dancha.

37-letni napastnik i tak na zawsze pozostanie legendą Białej Gwiazdy, z którą był związany od grudnia 1999 roku (wyjąwszy 2,5-letnią przerwę na występy w klubach zagranicznych). W tym czasie wywalczył z krakowskim klubem siedem tytułów mistrza Polski. Dwukrotnie był też królem strzelców. Jego 149 ligowych bramek jest drugim wynikiem w historii klubu - za Kazimierzem Kmiecikiem (153 gole) - oraz ósmym spośród wszystkich piłkarzy występujących na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce.

Brożek już dwa lata temu żegnał się z kibicami Wisły, ale potem zdecydował się na wznowienie kariery. W obecnym sezonie w 18 meczach osiem razy pokonał bramkarza rywali. W tym roku Brożek zmagał się z problemami zdrowotnymi i tylko raz pojawił się na boisku - 30 maja w spotkaniu z Piastem Gliwice. Potem na treningu doznał złamania ręki i dopiero teraz dostał od lekarza zgodę na grę.

Zmarnował jedenastkę

Kiedyś Lato, Szarmach, Kasperczak. Zasłużony klub po latach wraca do ekstraklasy Korki od... czytaj dalej » Z Wisłą Kraków pożegnał się także inny były, 13-krotny reprezentant Polski i mistrz Anglii z Leicester City Marcin Wasilewski. W ostatnim meczu na Reymana "Wasyl" nie wypadł najlepiej - nie wykorzystał rzutu karnego, a w kilku sytuacjach dał się minąć atakującym rywalom.

Doświadczony obrońca był związany z klubem spod Wawelu od listopada 2017 roku. Wystąpił w 59 meczach i strzelił jednego gola. 40-latek, w przeciwieństwie do Pawła Brożka, nie zapowiedział jeszcze zakończenia kariery.

Na koniec nie zagrał

Na boisku w Krakowie w zespole Arki nie było dotychczasowego etatowego pierwszego bramkarza - Pavelsa Steinborsa. On po czterech latach odchodzi z Gdyni. Ostatni raz zagrał w zespole 14 lipca z Górnikiem Zabrze (1:2). Steinbors w przyszłym sezonie może zasilić Jagiellonię. Ma też podobno oferty zagraniczne. W Arce nie starali się, by go zatrzymać na zapleczu ekstraklasy.

- Nie mogłem sobie pozwolić na przyjęcie warunków, które mi zaoferowano na nowy sezon. Taki kontrakt mogę dostać na Łotwie - powiedział Steinbors w rozmowie z portalem trojmiasto.pl.

Łotysz rozegrał w Arce 129 spotkań, w tym kilkanaście w roli kapitana.

Źródło: Newspix Igor Angulo był najlepszym strzelcem Górnika w ostatnich latach

Tym razem bez gola

W meczu Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin z miejscowymi kibicami po czterech latach pożegnał się Igor Angulo. 36-letni hiszpański napastnik na pewno długo będzie wspominany. Dla Górnika strzelił 62 gole w trzech sezonach gry w ekstraklasie. W minionych rozrywkach był królem strzelców elity. Pochodzący z Bilbao zawodnik w sobotę też miał kilka dobrych okazji, ale nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Tym samym licznik jego trafień w obecnym sezonie ekstraklasy zatrzymał się na 16 trafieniach.

Umowa Angulo wygasa z końcem bieżących rozgrywek. Negocjacje z Górnikiem trwały długo, ale ostatecznie nie udało się osiągnąć porozumienia.

- To były najlepsze lata w mojej karierze - podsumował Angulo. Hiszpan poinformował też dziennikarzy, że ma kilka propozycji z zagranicznych klubów.