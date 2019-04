Grad bramek i kartek. Ostra walka o utrzymanie w Legnicy

Mecz zaczął się świetnie dla Miedzi. W czwartej minucie Paweł Zieliński przedarł się prawą stroną i zagrał w pole karne do wbiegającego Omara Santany. Piłkę odbił jeden z obrońców Wisły, dopadł do niej Joan Roman i mocnym strzałem nie dał szans Bartłomiejowi Żynelowi.

Kilka chwil później było już 2:0. Jake McGing tak wybijał piłkę, że ta trafiła do Romana. Hiszpan zdecydował się na strzał z narożnika pola karnego i trafił niemal w samo okienko bramki Wisły.

Roman do tej pory głównie wchodził na boisko z ławki rezerwowych, ale w pojedynku z Wisłą wystarczyło mu zaledwie dziesięć minut, aby pokazać, że zasługuje na wyjściowy skład.

Wymiana ciosów

"To była kradzież", "powinniśmy zrobić z tym porządek". Kontrowersje w hicie ekstraklasy Po meczu Lechii z... czytaj dalej » Goście sprawiali wrażenie zaskoczonych i zupełnie nie radzili sobie z agresywną grą Miedzi. Zespół z Płocka miał duże problemy z wyjściem z własnej połowy i konstruowaniem akcji. Udało im się to dopiero po 25 minutach gry, ale Grzegorz Kuświk z kilku metrów strzałem głową nie trafił w bramkę.



To był sygnał dla gości do ataku i trzy minuty później zdobyli kontaktowego gola. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Artur Pikk tak wybijał piłkę, że posłał ją do Kuświka, który z kilku metrów trafił na 2:1.



Wisła przejęła inicjatywę i ciężar gry przeniósł się bliżej bramki gospodarzy. Wydawało się, że jeżeli ktoś zdobędzie gola, to przyjezdni. Wtedy jednak Miedź przeprowadziła kolejną świetną akcję, Zieliński zagrał do Petteri Forsella, a ten płaskim strzałem z pola karnego nie dał szans bramkarzowi rywali.

Źródło: PAP/EPA Tak padł drugi gol dla Miedzi

Obfitość kartek

Legia podbiła Gdańsk. Przegrywała, ale się podniosła i jest liderem Legia pokonała na... czytaj dalej » Po przerwie więcej niż składnych akcji było walki i żółtych kartek, których sędzia Krzysztof Jakubik w pewnym momencie w ciągu pięciu minut pokazał aż cztery, a w sumie w całym meczu dziesięć, w tym dwie dla Ariela Borysiuka, a do tego dwie czerwone.



Emocje w drugiej połowie zaczęły się dopiero, kiedy z boiska został wyrzucony za faul na Oskarze Zawadzie obrońca Miedzi Kornel Osyra. Chwilę później sam pokrzywdzony wykorzystał rzut karny i było już tylko 3:2.



Goście w tym momencie rzucili wszystkie siły do ataku i w polu karnym Miedzi mocno zaczęło się kotłować. Najbliższy doprowadzenia do remisu był Dominik Furman, który z kilku metrów trafił w poprzeczkę.

Miedź Legnica - Wisła Płock 3:2 (3:1)



Bramki: 1:0 Joan Roman (4), Joan Roman 2:0 (10), 2:1 Grzegorz Kuświk (28), 3:1 Petteri Forsell (36), 3:2 Oskar Zawada (86-karny).

Żółte kartki: - Miedź Legnica: Omar Santana, Joan Roman, Rafał Augustyniak, Bozo Musa, Sosłan Dżanajew; Wisła Płock: Angel Garcia, Ariel Borysiuk, Igor Łasicki, Justinas Marazas. Czerwone kartki: - Miedź Legnica: Kornel Osyra (84, faul); Wisła Płock: Ariel Borysik (90+5) - za drugą żółtą.



Miedź Legnica: Sosłan Dżanajew - Paweł Zieliński, Bozo Musa, Kornel Osytra, Artur Pikk - Juan Camara, Rafał Augustyniak, Borja Fernandez (89. Adrian Purzycki), Omar Santana (86. Elton Monteiro), Joan Roman (78. Henrik Ojamaa) - Petteri Forsell.

Wisła Płock: Bartłomiej Żynel - Jake McGing, Igor Łasicki, Alan Uryga, Angel Garcia - Jakub Łukowski (46. Ricardinho), Dominik Furman, Ariel Borysiuk, Adam Dźwigała (46. Damian Rasak), Justinas Marazas - Grzegorz Kuświk (68. Oskar Zawada).