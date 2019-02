Legia ośmieszona. Cracovia nie wystraszyła się mistrzów Polski

Trener Cracovii Michał Probierz przed meczem zapowiadał, że jego piłkarze przyjechali do Warszawy po zwycięstwo i się nie pomylił. Od samego początku Pasy szukały szans na gole po szybkich akcjach i dwie z nich do przerwy zakończyły się powodzeniem.

Czarna seria przerwana. Zagłębie w końcu wygrało Zagłębie Lubin... czytaj dalej » W 38. i 42. minucie gole dla gości strzelił Javi Hernandez, wykańczając podania z lewego skrzydła Mateusza Wdowiaka i Michala Siplaka. W stratę obu bramek uwikłany pośrednio był Salvador Agra, który sekundy wcześniej nie popisał się w ofensywie. Debiutującemu w pierwszym składzie Legii Portugalczykowi można jeszcze wybaczyć straty, ale zupełnie niewytłumaczalna była jego bierność w obu sytuacjach i brak jakiekolwiek reakcji, co stoi w sprzeczności z filozofią gry trenera Ricardo Sa Pinto.

A to właśnie Agra nie wykorzystał najlepszej szansy dla Legii w pierwszej połowie. W 22. minucie Sebastian Szymański obsłużył go znakomitym podaniem, ale skrzydłowy w sytuacji sam na sam nie potrafił pokonać Michala Peskovicia. Efekt? Na drugą połowę Portugalczyk już nie wyszedł, a na boisku zastąpił go Carlitos.

Cracovia prowadzić powinna już od 13. minuty, ale wówczas pojedynku z Radosławem Majeckim wykorzystać nie potrafił Wdowiak.

13 minut po przerwie Wdowiak znów znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem Legii. Tym razem jednak przynajmniej pozwolił się Majeckiemu sfaulować i sędzia Piotr Lasyk słusznie podyktował rzut karny. Zanim do piłki podszedł Airem Cabrera arbiter hojnie obdzielił piłkarzy obu drużyn kartkami za ostrą przepychankę w bramce Legii. Być może to wybiło z uderzenia hiszpańskiego napastnika, bo ten w 65. minucie z jedenastu metrów trafił w słupek.

Legia wciąż zawodziła, nie potrafiąc zagrozić bramce Cracovii. Co więcej, od 77. minuty musiała grać w osłabieniu. Czerwoną kartkę za faul na Hernandezie zobaczył Remy. Sędzia najpierw odesłał Francuza do szatni po czerwieni za dwie żółte kartki, ale następnie nakazał powrót na boisko tylko po to, by pokazać za nadepnięcie rywala bezpośrednią czerwoną.

Dopiero wejście Jarosława Niezgody i Iuriego Medeirosa rozruszało ofensywę Wojskowych, którzy grając w dziesięciu zaczęli stwarzać sobie sytuacje. Wykorzystać ich jednak nie potrafili obaj zmiennicy, a także Artur Jędrzejczyk. Tradycyjnie już największe zagrożenie piłkarze Sa Pinto kreowali po stałych fragmentach gry, ale tym razem nie przełożyło się to na choćby honorowego gola. Zadowoleni z wyniku gości w końcówce ograniczali swoje poczynania do rozbijania ataków gospodarzy, ale oni niczego w tym meczu nie musieli już udowadniać.

Porażka z Cracovią oznacza, że do prowadzącej Lechii Gdańsk Legia traci już cztery punkty. Z kolei "Pasy" coraz mocniej rozpychają się w czołowej ósemce.



.@MKSCracoviaSSA zalicza 6. zwycięstw z rzędu po raz pierwszy od 1948 roku!



#LEGCRA 0:2 pic.twitter.com/omcXujR4tE — LOTTO Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) 17 lutego 2019



Legia Warszawa - Cracovia 0:2 (0:2)

Bramki: Javier Hernandez (38 i 42)



W 65. minucie Cracovia nie wykorzystała rzutu karnego – Airam Cabrera trafił w słupek



Legia Warszawa: Radosław Majecki - Marko Vesovic, Artur Jędrzejczyk, William Remy, Adam Hlousek - Salvador Agra (46. Carlitos), Andre Martins, Sebastian Szymański, Cafu, Dominik Nagy (78. Iuri Medeiros) - Sandro Kulenovic (65. Jarosław Niezgoda).



Cracovia: Michal Peskovic - Cornel Rapa, Michał Helik, Ołeksij Dytiatjew, Michal Siplak - Sergiu Hanca, Damian Dąbrowski (90+6. Bojan Cecaric), Javier Hernandez, Janusz Gol, Mateusz Wdowiak (89. Milan Dimun) - Airam Cabrera (90+4. Filip Piszczek).