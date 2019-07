Kolejne wzmocnienie Legii. Znaleźli następcę Hlouska

Znalezienie zawodnika mogącego rywalizować z aktualnie kontuzjowanym Luisem Rochą, wcale nie było łatwym zadaniem. Priorytetem Legii był Duńczyk Mikkel Kirkeskov, ale Piast Gliwice odrzucił przynajmniej dwie oferty stołecznego klubu. W tej sytuacji wznowiono negocjacje z Obradoviciem, którego pozyskanie rozważano już miesiąc temu. Wówczas nie udało się dojść do porozumienia.

Dokładne badania

W Legii zdawali sobie sprawę, że muszą działać szybko. Piast chciał za Kirkeskova 450 tysięcy – tyle wynosi kwota odstępnego wpisana w kontrakt piłkarza. Najwyraźniej uznali, że lepiej porozumieć się z Obradoviciem, za którego nie trzeba było płacić, po tym jak w czerwcu wygasła jego umowa z Anderlechtem.

Zawodnik od wtorku przebywał w Warszawie i przechodził testy medyczne – w klubie chcieli być pewni, że piłkarz jest w pełni zdrowy, gdyż w 2012 i 2015 roku zrywał więzadła w kolanie. Badania zakończyły się pomyślnie i w czwartek oficjalnie poinformowano o podpisano dwuletniej umowy z 30-letnim Serbem.



Ivan Obradović, reprezentant Serbii, podpisał z Legią Warszawa dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia. 30-letni zawodnik występuje na lewej stronie defensywy. W Legii będzie grał z numerem 37.



https://t.co/oAebuG3aEXpic.twitter.com/NYg2ppnfHt — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) 11 lipca 2019

W trakcie swojej kariery klubowej, Obradović łącznie rozegrał 253 mecze, w których strzelił 4 gole i zanotował 27 asyst.

"Dodatkowe wyzwanie"

- Jestem szczęśliwy, że trafiłem do najlepszego klubu w Polsce, który w dodatku jest znany w Europie. Lubię grać w największych klubach w swoich krajach, które muszą wygrywać w każdym meczu. To zawsze dodatkowe wyzwanie. W Partizanie i Anderlechcie zdobywałem tytuły, teraz chcę zdobyć mistrzostwo w Warszawie. Przejście do Legii to przywilej, nie mam wątpliwości – powiedział 27-krotny reprezentant Serbii.

Piłkarzowi Legii życzyli, żeby złamał nogę. "Tylko chorzy ludzie mogli tak napisać" Niełatwe jest... czytaj dalej » Defensor w Anderlechcie spędził cztery sezony, w ostatnim grał mniej – trener nie widział go w pierwszym składzie. Wcześniej występował m.in. w belgijskim KV Mechelen, Realu Zaragoza i wspomnianym Partizanie, którego jest wychowankiem.

- Pozyskaliśmy piłkarza z dużym doświadczeniem międzynarodowym. Jestem przekonany, że Ivan wniesie do zespołu dużą jakość piłkarską, a swoją ambicją wspólnie z zespołem sięgnie po kolejne mistrzostwo w już trzecich rozgrywkach. Chciałbym, żeby został ważną postacią w szatni i na boisku. Cieszymy się, że piłkarze z taką karierą wzmacniają nas w drodze do Ligi Europy UEFA – to z kolei słowa dyrektora sportowy Legii Warszawa, Radosława Kucharskiego.

Piąty nowy

Obradović to piąty zawodnik pozyskany przez Legię w letnim oknie transferowym. Wcześniej do klubu dołączyli: obrońca Igor Lewczuk, środkowy pomocnik Walerian Gwilia oraz skrzydłowi Arvydas Novikovas i Luquinhas. Oprócz tego klub definitywnie wykpił pomocnika FC Metz Cafu, a z wypożyczeń wrócili m.in. Tomasz Jodłowiec i Michał Kopczyński.