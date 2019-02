Skuteczność opuściła Lechię. Nie pomógł nawet rzut karny

Na papierze hitem 18. kolejki LOTTO Ekstraklasy było starcie lidera ligi Lechii Gdańsk z drugą Legią Warszawa. Spotkanie jednak rozczarowało. Oba zespoły skupiły się na defensywie i mecz zakończył się wynikiem 0:0. Co powiedzieli na ten temat eksperci Eurosportu Tomasz Lach i Maciej Żurawski?

Do przerwy kibice zebrani na Arenie Suzuki goli nie oglądali, ale sytuacji z obu stron nie brakowało. Dla Lechii najlepszej nie wykorzystał Jarosław Kubicki. W 16. minucie pomocnik wpadł w pole karne Korony, ale przegrał pojedynek z Miśkiewiczem. Goście siali popłoch w szeregach gospodarzy przy okazji stałych fragmentów gry, ale w niezłych sytuacjach nie potrafili oddać celnych strzałów po dośrodkowaniach, a innym razem nadziewali się na świetnie broniącego bramkarza Korony. Ten kolejną znakomitą interwencją popisał się w 28. minucie, broniąc oddany z bliska strzał Filipa Mladenovicia.

Jagiellonia walczyła do końca. Cud w ostatniej minucie W pierwszym... czytaj dalej » Gospodarze nie pozostawali dłużni. Szczególnie aktywny był Marcin Cebula, który w 24. minucie oddał efektowny strzał, po którym piłka o centymetry minęła bramkę Duszana Kuciaka. Dłużej w tej części meczu przy piłce utrzymywała się Lechia (56 proc.) i to ona oddała więcej celnych strzałów (3-1).

Rozregulowany celownik Flavio

Na początku drugiej połowy przewaga lidera ekstraklasy mogła w przynieść efekt w postaci gola. W 49. minucie Joonas Tamm w bezsensowny sposób sfaulował w swoim polu karnym Artura Sobiecha i sędziujący mecz Krzysztof Jakubik słusznie odgwizdał rzut karny. Do "jedenastki" podszedł Flavio Paixao, ale piłka po jego strzale poszybowała nad poprzeczką.

Ta sytuacja zmobilizowała gospodarzy do nieco aktywniejszej gry, ale nie sprawiła, by znaleźli sposób na zagrożenie bramce Kuciaka. Co innego Lechia. Z każdą kolejną minutą piłkarze trenera Piotra Stokowca atakowali z większym animuszem, stwarzając sobie coraz więcej sytuacji. Miśkiewicz radził sobie jednak nawet w najtrudniejszych momentach.

W 67. minucie bramkarz Korony nie stracił zimnej krwi, gdy zakotłowało się w jego polu karnym po zagraniu Mladenovicia, a siedem minut później nie dał się pokonać Arturowi Sobiechowi. W 80. minucie Mladenović próbował zaskoczyć byłego gracza Wisły Kraków strzałem z rzutu wolnego, ale efekt był ten sam - skuteczna parada bramkarza.

Lechia wciąż próbowała, ale w kluczowych chwilach raziła nieskutecznością. W doliczonym czasie gry znów nie popisał się Paixao. Tym razem portugalski napastnik nie trafił w bramkę rywali w bardzo dobrej sytuacji z zaledwie 12 metrów. Skoncentrowana w ostatnim kwadransie wyłącznie na defensywie Korona uratowała dzięki temu jeden punkt.



Rekordowa seria trwa dalej, @LechiaGdanskSA nie daje się pokonać już od dwunastu spotkań



#KORLGD 0:0 pic.twitter.com/CpY2Y5Xou2 — LOTTO Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) February 16, 2019

Korona Kielce - Lechia Gdańsk 0:0

Korona Kielce: Michał Miśkiewicz - Bartosz Rymaniak, Joonas Tamm, Ivan Marquez, Michael Gardawski - Matej Pucko (69. Maciej Górski), Oliver Petrak, Adnan Kovacevic, Ognjen Gnjatić, Marcin Cebula (64. Wato Arweładze) - Felicio Brown Forbes (90. Oskar Sewerzyński)

Lechia Gdańsk: Duszan Kuciak - Joao Nunes, Michał Nalepa, Błażej Augustyn, Filip Mladenovic - Flavio Paixao, Jarosław Kubicki, Daniel Łukasik, Tomasz Makowski (86. Jakub Arak), Konrad Michalak (89. Karol Fila) - Artur Sobiech (90. Mateusz Żukowski)