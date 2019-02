Gole, słupki, niewykorzystany karny. Zagłębie ograło Lecha w szalonym meczu

Po 20 kolejkach liderem ekstraklasy jest Lechia Gdańsk, która ma 42 punkty i wyprzedza o trzy warszawską Legię. Przed piątkowym meczem Lech tracił dziewięć "oczek" do piłkarzy Piotra Stokowca. Z kolei Zagłębie po rundzie jesiennej zajmowało 11. miejsce, mając pięć punktów straty do czołowej ósemki. Znalezienie się w niej to cel lubinian. Z taką grą, jak w Poznaniu, na pewno go osiągną.

Okazje w końcówce połowy

Zimowa przerwa, trwająca tylko 47 dni, była najkrótsza w historii ekstraklasy. Lech i Zagłębie przygotowywały się do rozgrywek podczas intensywnych zgrupowań w tureckim Belek.

Przez większą część pierwszej połowy dało się zauważyć, że oba zespoły potrzebują czasu na odpowiednie zgranie po okresie przygotowawczym. Dużo było niedokładności, a mało składnych akcji.

Lepiej prezentowało się Zagłębie, choć to Kolejorz pierwszy wypracował sobie groźne szanse. W 38. minucie Lech miał najlepszą okazję do objęcia prowadzenia. Maciejowi Makuszewskiemu zabrakło centymetrów, by skutecznie wykończyć akcję po podaniu Vernona De Marco. Chwilę później Argentyńczyk sam był bliski szczęścia, ale piłka po jego uderzeniu minęła słupek bramki gości.

W odpowiedzi stuprocentową sytuację zmarnował Patryk Tuszyński, który z dwóch metrów strzelił głową nad poprzeczką.

Poprzeczka i słupek

Druga połowa była znacznie ciekawsza. Początkowo lepiej spisywali się przyjezdni. W 58. minucie Miedziowi byli o włos od gola. Sasa Balić przedarł się lewą stroną, jego podanie przedłużył Tuszyński, a Bartłomiej Pawłowski strzelił z woleja z bliskiej odległości. Piłka odbiła się od poprzeczki, następnie od linii bramkowej i wyszła w pole.

O tym, że niewykorzystane sytuacje się mszczą przekonaliśmy się w 66. minucie. Wówczas Pedro Tiba huknął z dystansu, piłka odbiła się od słupka, a do pustej bramki skierował ją Christian Gytkjaer.

Źródło: PAP/EPA Gytkjaer otworzył wynik

Emocje w końcówce

Po drugiej stronie boiska Pawłowski przekonał się, że to nie jest jego dzień. Jego mocny strzał Jasmin Burić odbił na słupek. Z kolei Gytkjaer przegrał w sytuacji sam na sam z Konradem Forencem.

W 75. minucie szczęście dopisało Filipowi Starzyńskiemu. Tym razem to Pawłowski płasko dośrodkowywał w pole karne Lecha, w zamieszaniu Rafał Janicki trafił piłką w Buricia, a odbitą futbolówkę do siatki skierował nadbiegający pomocnik Zagłębia.

Starzyński był najlepszym piłkarzem meczu. Mógł też zostać jego bohaterem. Stało się jednak inaczej. W 86. minucie doświadczony pomocnik wykonywał rzut karny (po faulu na Pawłowskim), uderzył przy słupku, ale Burić fenomenalnie obronił.

Kiedy wydawało się, że wynik nie ulegnie już zmianie, Zagłębie w 93. minucie strzeliło drugą bramkę. A dokładnie to gola samobójczego wpakował lechitom Nikola Vujadinović. W ten sposób lubinianie drugi raz w tym sezonie ograli Lecha 2:1.

Lech Poznań - KGHM Zagłębie Lubin 1:2 (0:0)

Bramki: 1:0 Christian Gytkjaer (66), 1:1 Filip Starzyński (75), 1:2 Nikola Vujadinovic (90+3-samobójcza).

Żółta kartka - Lech Poznań: Rafał Janicki. KGHM Zagłębie Lubin: Bartosz Kopacz, Bartosz Slisz.

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów 12 719.

W 86. minucie Filip Starzyński z Zagłębia nie wykorzystał rzutu karnego, Jasmin Buric obronił.

Lech Poznań: Jasmin Buric - Rafał Janicki, Thomas Rogne, Nikola Vujadinovic, Vernon De Marco - Maciej Makuszewski (83. Tymoteusz Klupś), Maciej Gajos, Joao Amaral, Pedro Tiba, Kamil Jóźwiak (70. Darko Jevtic) - Christian Gytkjaer (85. Timur Żamaletdinow).

KGHM Zagłębie Lubin: Konrad Forenc - Bartosz Kopacz, Lubomir Guldan, Damian Oko, Sasa Balic (85. Maciej Dąbrowski) - Bartłomiej Pawłowski, Filip Jagiełło, Filip Starzyński, Bartosz Slisz, Damjan Bohar (92. Władisław Sirotow) - Patryk Tuszyński (87. Jakub Mares).