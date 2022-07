Osłabiona Legia zremisowała z beniaminkiem

Wracająca do ekstraklasy Korona i mająca za sobą fatalny sezon Legia Warszawa – piłkarscy kibice przyglądali się temu meczowi z ciekawością.

W Kielcach fani czuli głód wielkiej piłki. Bilety na ligową inaugurację rozeszły się jak świeże bułeczki i na Suzuki Arenie oglądaliśmy w sobotni wieczór wypełnione trybuny.

Nowy trener Legii Kosta Runjaic na szpicy wystawił Macieja Rosołka, a na lewej stronie Roberta Picha, którego transfer do warszawskiego zespołu wzbudził sporo kontrowersji.

Pierwsza połowa rozczarowała. Mieliśmy co prawda dużo walki, determinacji, ale zabrakło przede wszystkim goli i sytuacji podbramkowych. Jeden celny strzał gości to zdecydowanie za mało. Legia utrzymywała się przy piłce 66 procent czasu gry, ale niewiele z tego wynikało.

Błysk w osłabieniu

Po zmianie stron obraz gry długo się nie zmieniał. Pierwszym ciekawym wydarzeniem była druga żółta kartka dla Mateusza Wieteski, który z powodu dwóch takich upomnień w 61. minucie musiał opuścić boisko.

Trener Korony Leszek Ojrzyński zareagował momentalnie robiąc zmiany. Wpuścił na boisko dwóch napastników, ale wcale nie było widać przewagi gospodarzy.

Ważnym momentem była kontuzja lewego obrońcy kieleckiej drużyny Sasy Balicia. Chwilę po zejściu defensora Legia wykorzystała lukę na lewej flance. W pole karne dośrodkował Paweł Wszołek, a obrońcę uprzedził Ernest Muci, który strzelił gola głową. Była 73. minuta.

Cwaniactwo Korony

Dziesięć minut później to Korona skorzystała z urazu Maika Nawrockiego, który był opatrywany poza boiskiem. Przez chwilę po murawie biegało tylko dziewięciu piłkarzy gości, a ludzie Ojrzyńskiego ładnie rozklepali defensywę Wojskowych. Piłke w polu karnym otrzymał niepilnowany Jakub Łukowski i huknął nie do obrony pod poprzeczkę. Do końca meczu już nic się nie zmieniło.

Z remisu bardziej zadowoleni byli gracze gospodarzy.



WYNIK I SKŁADY:

Korona Kielce - Legia Warszawa 1:1 (0:0)

Bramki: 0:1 Ernest Muci (73-głową), 1:1 Jakub Łukowski (83).

Żółta kartka - Korona Kielce: Jacek Podgórski, Bartosz Śpiączka. Legia Warszawa: Mateusz Wieteska, Josue, Artur Jędrzejczyk. Czerwona kartka za drugą żółtą - Legia Warszawa: Mateusz Wieteska (61).

Sędzia: Tomasz Musiał (Kraków).

Widzów: 14 515.

Korona Kielce: Konrad Forenc - Grzegorz Szymusik (75. Adrian Danek), Miłosz Trojak, Kyryło Petrow, Sasa Balic (74. Roberto Corral) - Jacek Kiełb (74. Luka Zarandia), Jacek Podgórski (62. Adam Frączczak), Adam Deja, Oskar Sewerzyński, Jakub Łukowski - Jewgienij Szykawka (62. Bartosz Śpiączka).

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Artur Jędrzejczyk, Lindsay Rose, Mateusz Wieteska, Yuri Ribeiro - Paweł Wszołek, Josue, Bartosz Slisz, Ernest Muci (90+7. Patryk Sokołowski), Robert Pich (63. Maik Nawrocki, 84. Ihor Charatin) - Maciej Rosołek.