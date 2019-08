Piłkarz Cracovii po trzech kolejkach wysłany na przymusowy urlop

Niespełna 21-letni Pestka był mocnym punktem reprezentacji prowadzonej przez Czesława Michniewicza na mistrzostwach Europy do lat 21 we Włoszech. Zagrał po 90 minut w każdym z trzech spotkań, a potem z marszu rozpoczął przygotowania do sezonu z Cracovią. Po wejściu w życie przepisu o obowiązkowej grze młodzieżowca był szykowany do gry w podstawowym składzie.

Tymczasem Pestka zawodził. W meczu Ligi Europy z DAC Dunajska Streda został zmieniony już w po pierwszej połowie, w spotkaniu z ŁKS Łódź po 30 minutach, a w ostatniej kolejce w starciu z Rakowem Częstochowa wszedł w samej końcówce. Pojawiły się głosy, że młody obrońca podpadł trenerowi. Probierz stanowczo zaprzeczył takim sugestiom przypominając, że to on dał mu szansę gry w ekstraklasie.

Pauzował cztery miesiące. Błaszczykowski wraca na murawę Legendarny... czytaj dalej » - Popełniliśmy błąd, że prosto z młodzieżowych mistrzostw Europy Kamil Pestka przyjechał na zgrupowanie do Słowenii. Dlatego teraz wysyłamy go na tygodniowy urlop, aby odpoczął od tego całego zamieszania - wyjaśnił Probierz.

Dziura na lewej obronie

Decyzja o urlopie dla Pestki oraz kontuzja ręki Michala Siplaka, który będzie pauzował około miesiąca, sprawiły, że Probierz będzie musiał poszukać jakiegoś rozwiązania na lewej obronie.

Najprostszym rozwiązaniem wydawałoby się wystawienie tam Diega Ferraressa, który - choć jest nominalnie prawym obrońcą - radził sobie z powodzeniem na lewej stronie. Probierz jednak zasugerował też inne rozwiązania. Jednym z nich jest przesunięcie do obrony skrzydłowego Sergiu Hanki albo ustawienie tam stopera Michała Helika.

Dla tego ostatniego byłaby to szansa odzyskania miejsca w podstawowym składzie, po tym jak trafił na ławkę rezerwowych, gdy jego błędy w spotkaniach z DAC i ŁKS przyczyniły się do utraty bramek.