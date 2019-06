Inaki Astiz przedłużył kontrakt z Legią. Podwójna rola obrońcy

Jan Mucha wrócił do Legii, ale w innej roli Były bramkarz... czytaj dalej » - Pozostanie Inakiego Astiza w Legii to część większego planu budowania drużyny i rozwoju zawodników. Inaki będzie pełnił szczególną rolę, będąc łącznikiem między pierwszym i drugim zespołem. Korzystając ze swojego doświadczenia, ma wspierać rozwój młodych piłkarzy w wielu wymiarach - powiedział Radosław Kucharski, dyrektor sportowy Legii Warszawa.

Wzór dla młodszych kolegów

Dla wychowanka Osasuny Pampeluna będzie to już jedenasty sezon przy Łazienkowskiej. Do Warszawy w 2007 roku ściągnął go Jan Urban. Od ponad dekady Hiszpan jest wzorem w kwestii przygotowania fizycznego, diety i wszechstronnego dbania o elementy wpływające na dyspozycję zawodnika.

- Wiem, że jestem blisko zakończenia kariery, ale nowy projekt i nowa rola, jaką klub przedstawił, bardzo mi odpowiada. Jestem zadowolony, że zostaję w Legii i chcę pomóc drużynie w walce o następne tytuły – przyznał sam Astiz.

W Legii Hiszpan rozegrał 265 meczów, co jest drugim najlepszym wynikiem wśród obcokrajowców. Z warszawskim zespołem obrońca sięgnął po dziesięć trofeów, co czyni go jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w historii klubu.