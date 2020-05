Trzy kolejki w środku tygodnia, finał pucharu w połowie wakacji. Znamy kluczowe daty w polskiej piłce

Olimpijczycy do centrów sportowych, żużlowcy na tory, piłkarze na boiska, a kibice przed telewizory. Przedstawiono plan "odmrażania" sportu. To decyzja ważna dla zdrowia, dobrego nastroju i wielkiego biznesu.

22 lub 24 lipca - wtedy odbędzie się finałowy mecz rozgrywek Pucharu Polski. Wcześniej poinformowano, że 26 i 27 mają odbędą się ćwierćfinałowe pucharowe spotkania, odpowiednio Miedź Legnica - Legia Warszawa oraz Stal Mielec - Lech Poznań. Przed zawieszeniem rozgrywek z powodu pandemii koronawirusa awanse do 1/2 finału wywalczyły Cracovia i Lechia Gdańsk. Półfinałowe spotkania rozegrane zostaną w terminie 7-8 lipca.

Jak zaznaczono w środowym komunikacie, jeśli do finału Pucharu Polski zakwalifikują się dwa kluby ekstraklasy, decydujący mecz odbędzie się 24 lipca. Z kolei w przypadku awansu co najmniej jednej drużyny pierwszoligowej rywalizacja o trofeum będzie miała miejsce 22 lipca. Tak czy inaczej będzie to ostatnie spotkanie w sezonie na polskich boiskach. Koniec laby. Ekstraklasa szykuje się do gry 29 maja wraca... czytaj dalej »

"Start kolejnego sezonu w połowie sierpnia"

Kilka dni wcześniej - 18 i 19 lipca - zakończy się sezon ekstraklasy. Rozgrywki zostaną wznowione 29 maja. Koniec rundy zasadniczej zaplanowano na 14 czerwca. Do rozegrania pozostało jedenaście kolejek, z których tylko trzy przypadną na środek tygodnia, pozostałe odbędą się w weekendy.

- Mogliśmy maksymalnie rozrzedzić kalendarz ligowy i będziemy korzystać z zaledwie trzech terminów w środku tygodnia. Nie chcemy bowiem niepotrzebnie przeciążać piłkarzy, którzy mieli przymusową przerwę w trakcie sezonu. Ligę zakończymy tego lata wyjątkowo późno, zatem start kolejnego sezonu będziemy planować nie wcześniej niż na połowę sierpnia. Ostateczne decyzje w tej sprawie podejmiemy niebawem, kiedy tylko znany będzie kalendarz UEFA na sezon 2020/2021 - poinformował cytowany w komunikacie Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy S.A.

W dniach 2-3 lipca do gry wracają drużyny w pierwszej i drugiej lidze. Ostatnią kolejkę wyznaczono na 25-26 lipca. Z kolei baraże o występy na zapleczu ekstraklasy odbędą się 28 i 31 lipca.

Maseczki, 24 piłki, bez dziecięcej eskorty

Ekstraklasa SA przygotowała także regulaminy określające zasady organizacji meczów w okresie pandemii. Szczegółowe wytyczne dotyczą obszarów: organizacji meczu, marketingowego, produkcji TV i współpracy z mediami.

- Przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązania, które gwarantują sprawną i bezpieczną organizację meczów - przekazał prezes Ekstraklasy SA Marcin Animucki.

Źródło: Newspix Realizacja meczów ekstraklasy ma wyglądać inaczej niż wcześniej



Ekstraklasa rekomenduje, aby kluby podejmowały wszelkie działania zachęcających kibiców do pozostania w domach i niegromadzenia się w związku z organizacją spotkań ligowych. Wszystkie osoby pracujące na stadionie (z wyjątkiem piłkarzy i sędziów oraz trenerów przekazujących wskazówki zawodnikom) zostaną zobowiązane do zasłaniania ust i nosa do momentu opuszczenia przez nich obiektu.

- To szczególny czas dla wszystkich pracujących przy organizacji spotkań. Każda osoba znajdująca się na stadionie zobowiązana jest do przestrzegania przepisów prawa powszechnego dotyczącego reżimu higienicznego, w szczególności zakrywania ust i nosa. Na meczu nie będzie chłopców do podawania piłek. Wcześniej zostaną przygotowane 24 piłki, aby nie powodować opóźnienia gry. Jakikolwiek catering jest zabroniony. Nie będzie również dziecięcej eskorty i maskotek. Będziemy z każdym klubem indywidualnie ustalać szczegóły, uwzględniając ich warunki stadionowe - dodał Stefański.

Źródło: Newspix W najbliższych miesiącach nie będzie dziecięcej eskorty na meczach

Wszystkie zapisy w regulaminie będą na bieżąco korygowane zgodnie z kolejnymi rekomendacjami wydawanymi przez Ministerstwo Zdrowia i inne organy państwowe.

Terminarz rozgrywek ekstraklasy do końca sezonu 2019/2020:

27. kolejka: 29 maja - 1 czerwca

28. kolejka: 5 - 7 czerwca

29. kolejka: 9 - 10 czerwca

30. kolejka: 14 czerwca

31. kolejka: 19 - 21 czerwca

32. kolejka: 23 - 25 czerwca

33. kolejka: 26 - 29 czerwca

34. kolejka: 3 - 6 lipca

35. kolejka: 10 - 12 lipca

36. kolejka: 14 lipca (grupa B), 15 lipca (grupa A)

37. kolejka: 18 lipca (grupa B), 19 lipca (grupa A)