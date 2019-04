Demolka w Zabrzu. Zagłębie blisko spadku

Piłkarze Górnika wygrali trzy ostatnie mecze i przed poniedziałkowym spotkaniem mieli pięć punktów przewagi nad strefą spadkową. Inaczej wyglądała sytuacja zespołu z Sosnowca, który by utrzymać się w ekstraklasie, nie mógł pozwolić sobie na porażkę – drużyna Ivanauskasa plasowała się na ostatniej pozycji z dorobkiem 28 punktów. Po meczu nic się dla gości nie zmieniło. Zasłużenie przegrali w Zabrzu.

Początek spotkania był spokojny, żadna ze stron nie kwapiła się do ataku. Jednak wszystko zmieniło się wraz z pierwszym golem dla zabrzan, który padł w 28. minucie. Igor Angulo oddał strzał, który obronił Dawid Kudła, a zmierzającą do bramki piłkę próbował wybić Giorgios Migas. Niestety Grek zrobił to tak niefortunnie, że podał wprost pod nogi nadbiegającego Borisa Sekulicia, a ten nie miał żadnego problemu z trafieniem do siatki.

Na 2:0 podwyższył Jesus Jimenez. Hiszpan dostał bardzo dobre podanie na piąty metr, gdzie mimo asysty dwóch obrońców zdołał przejąć piłkę i oddać potężny strzał pod poprzeczkę. Mało? W 43. minucie gospodarze zdobyli kolejną bramkę. Tym razem Walerian Gwilia dograł do Angulo, a Hiszpan precyzyjnym uderzeniem sprzed pola karnego pokonał Kudłę.

Od momentu utraty gola sosnowiczanie kompletnie stanęli i w żaden sposób nie potrafili nawiązać walki. Wyglądało to tak, jakby nawet nie wybiegli na boisko. To nie był dobry prognostyk przed drugą połową, a zwłaszcza kolejnymi meczami o wszystko.

Źródło: Newspix Sekulić strzelił pierwszego gola dla Górnika

Jeśli Zagłębie miało jakiekolwiek nadzieje na wywalczenie choćby punktu, to zostały one pogrzebane w 50. minucie. Wówczas drugą żółtą i w rezultacie czerwoną otrzymał Patrik Mraz. Co więcej, już po chwili gospodarze strzelili kolejnego gola, którego po kuriozalnym strzale (z którego zrobiło się podanie) Gwili z rzutu wolnego zdobył Kamil Zapolnik. Jednak sędzia skorzystał z VAR-u i anulował trafienie – przynajmniej dwóch piłkarzy było na spalonym.

Zagłębie stworzyło sobie jedną sytuację, ale zabrakło szczęścia. Mateusz Możdżeń oddał mocny strzał, ale piłka odbiła się od ręki Martina Chudego, a później od poprzeczki i ostatecznie wybił ją Paweł Bochniewicz.

Górnik dążył do zdobycia kolejnej bramki i dopiął swego. Jimenez uderzył z pola karnego, a futbolówka odbiła się od nogi Piotra Polczaka i spadła wprost na głowę Angulo – snajper zabrzan wiedział, co zrobić. To już jego 22. gol w sezonie. Drugi w klasyfikacji Carlitos z Legii Warszawa ma o siedem trafień mniej.

Do końca spotkania wynik już się nie zmienił. Zespół Marcina Brosza zdemolował Zagłębie.

Źródło: Newspix Angulo zdobył już 22 bramki

Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 4:0 (3:0)

Bramki: Sekulić (28), Jimenez (38), 3:0 Angulo (43 i 78)

Górnik Zabrze: Martin Chudy - Boris Sekulic, Dani Suarez, Paweł Bochniewicz, Adrian Gryszkiewicz - Kamil Zapolnik (73. Szymon Matuszek), Walerian Gwilia (80. Adam Arnarson), Mateusz Matras, Szymon Żurkowski, Jesus Jimenez - Igor Angulo (88. Łukasz Wolsztyński)

Zagłębie Sosnowiec: Dawid Kudła - Giorgos Mygas, Mateusz Cichocki, Martin Toth, Patrik Mraz - Tomasz Nawotka (41. Giorgi Gabedawa), Lukas Gressak (59. Sebastian Milewski), Mateusz Możdżeń, Szymon Pawłowski, Zarko Udovicic - Vamara Sanogo (52. Piotr Polczak)