Koniec Carlitosa w Legii. Transfer potwierdzony

O odejściu Carlitosa mówiło się od kilku dobrych tygodni. Ba, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu pojawiły się doniesienia, że piłkarz może zmienić klub. W grę wchodził przede wszystkim transfer do Al-Wahda ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jeśli wierzyć medialnym doniesieniom, to negocjacje między klubami były kilkukrotnie zrywane. Teraz jednak transakcja doszła do skutku.



نرحب بالقناص الاسباني كارليتوس في معقل اصحاب السعادة . #WHDFCpic.twitter.com/QY6u19prBN — AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) 9 września 2019





Wisła też się cieszy

Nowy pracodawca Hiszpana oficjalnie potwierdził jego zakontraktowanie. Nie ujawniono, ile na transakcji zarobi warszawski klub, ale mówi się o około trzech milionach euro. Część pieniędzy, a konkretnie 30 procent z nadwyżki powyżej 450 tysięcy euro, legioniści będą musieli przekazać Wiśle Kraków. Nie zmienia to faktu, że warszawski klub i tak zrobił całkiem niezły interes. Za napastnika zapłacił Białej Gwieździe właśnie 450 tysięcy euro. Wisła również może się cieszyć – w 2017 roku pozyskała go za darmo.

W obecnym sezonie Carlitos nie był pierwszym wyborem trenera Aleksandara Vukovicia. Zdecydowanie większym zaufaniem Serba cieszył się 19-letni Sandro Kulenović, którego również nie ma już przy Łazienkowskiej – zawodnik został sprzedany do Dinama Zagrzeb. Łącznie Hiszpan rozegrał w barwach Legii 53 mecze, zdobył 21 bramek i zanotował siedem asyst.

Zanim trafił do Polski, Carlitos występował m.in. w Arisie Limassol i rezerwach Villarreal.