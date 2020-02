Legia pozyskała 20-latka. Najdroższy piłkarz w historii ligi

"Legia Warszawa dokonała płatności kwoty odstępnego zawartego w kontrakcie Bartosza Slisza z Zagłębiem Lubin" - czytamy na oficjalnej stronie Legii.

Według mediów piłkarz kosztował ok. 1,5 miliona euro, co oznacza, że jest to największy transfer jaki kiedykolwiek został przeprowadzony między klubami polskiej ekstraklasy.

Do tej pory rekord należał do Artura Sobiecha i Macieja Żurawskiego, którzy zmieniali barwy za milion euro. Pierwszy Ruch Chorzów na Polonię Warszawa (2010 rok), drugi Lecha Poznań na Wisłę Kraków (1999).

Bartosz Slisz zawodnikiem Legii Warszawa



Niespełna 21-letni wychowanek ROW-u Rybnik jest pomocnikiem. W najwyższej klasie rozgrywkowej zadebiutował 2 kwietnia 2018 roku w barwach lubińskiej drużyny. Do tej pory rozegrał 48 ligowych meczów i zdobył dwie bramki, obie w tym sezonie.

Regularnie grał w juniorskich reprezentacjach Polski (w rundzie jesiennej otrzymywał powołania do kadry U21). Był uczestnikiem mistrzostw świata FIFA U20 w 2019 roku.

"Wyjątkowa transakcja"

Spalony, anulowany karny i w końcu gol. Rezerwowy uratował Lecha Jagiellonia... czytaj dalej » - Osobiście bardzo się cieszę, jestem zwolennikiem tego transferu. To piłkarz, który w każdym aspekcie wpisuje się w to, jak budowana jest nasza drużyna - mówił na piątkowej konferencji prasowej trener Legii Aleksandar Vuković, jeszcze przed podpisaniem umowy przez Slisza.



Prezes Legii Dariusz Mioduski, cytowany wieczorem na stronie klubu, wierzy że pozyskanie Slisza będzie "pod wieloma względami przełomowe".



- Cieszę się, że ta wyjątkowa transakcja dotyczy młodego polskiego piłkarza i odbywa się na rynku wewnętrznym. To pokazuje z jednej strony, że liga potrzebuje silnych klubów, które chcą stawiać na najzdolniejszych młodych zawodników, a z drugiej jak ważna jest rola takich klubów jak Zagłębie Lubin, które konsekwentnie i mądrze stawiają na szkolenie - przyznał prezes Mioduski.



W 24. kolejce prowadząca w tabeli Legia podejmie w sobotę o godz. 20 wicelidera Cracovię. Wicemistrz Polski ma 45 punktów i o trzy wyprzedza drużynę z Krakowa