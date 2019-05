Eintracht zaskoczył Chelsea. Anglicy faworytem przed rewanżem

To pierwszy od 1980 roku występ Eintrachtu w europejskich pucharach, co dało się na Commerzbank-Arena zauważyć. Miejscowi kibice przygotowali wyjątkową i efektowną oprawę na tę specjalną okazję. Frankfurtczycy wieńczą powoli bardzo dobry dla siebie sezon. W Bundeslidze pozostały im jeszcze do rozegrania trzy mecze. Podopieczni Adiego Huettera zajmują czwarte miejsce, dające im na ten moment grę w Lidze Mistrzów.

Arsenal zaczął źle, skończył w świetnym stylu. Jest bliżej awansu W pierwszym meczu... czytaj dalej » Atmosfera w Chelsea to zupełne przeciwieństwo. The Blues mają za sobą kiepski czas, co mocno na swojej skórze odczuł trener Maurizio Sarri. Plan minimum na ten moment to zapewnienie gry w Champions League w przyszłym sezonie. Włocha krytykuje się w Anglii za dobór taktyki i wybory personalne.

Hazard oszczędzany

Tak też było w czwartkowy wieczór. Sarri, ku zaskoczeniu angielskich dziennikarzy, postanowił posadzić na ławce swojego najlepszego piłkarza Edena Hazarda, dając do zrozumienia, że liczą się ligowe rozgrywki. W przedmeczowym wywiadzie tłumaczył, że na finiszu sezonu stara się Belga oszczędzać. Szkopuł w tym, że był to mecz półfinałowy europejskiego pucharu, a w niedzielę Chelsea gra z Watfordem. Sarri musiał być jednak spokojny, że jego zawodnicy poradzą sobie bez Hazarda na murawie od początku spotkania.

Lider drużyny pojawił się na boisku w 61. minucie, zmieniając Williana. Chelsea remisowała w tamtym momencie 1:1. Jeszcze w pierwszej połowie do siatki trafili Luka Jović i Pedro Rodriguez. Znakomity strzelec gospodarzy trafił po bardzo precyzyjnym strzale głową, a Hiszpan wyrównał ładnym przytomnym uderzeniem z "szesnastki".

Walka na remis

Angielskie kluby zdominowały puchary. Pierwsza taka sytuacja od 35 lat W grze o dwa... czytaj dalej » Wejście Hazarda pomogło gościom w przejęciu na pewien czas inicjatywy, ale nie przesądziło o zwycięstwie. Belg robił dużo zamieszania i często nękał prawą stronę defensywy rywali. Po jego dobrym dośrodkowaniu z tej strefy groźnie głową strzelał David Luiz, który tuż przed pojawieniem się Hazarda trafił z rzutu wolnego w poprzeczkę.

Piłkarze Eintrachtu podeszli pod pole karne Chelsea w samej końcówce. David Abraham zmarnował dobrą okazję po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, podczas gdy strzał Gonzalo Paciencii w ostatniej chwili zablokował Luiz. W tej drugiej sytuacji zagrożenie sprowokował pomocnik The Blues N'Golo Kante, który stracił piłkę przed polem karnym.

Żadne gole jednak już nie wpadły i o tym, kto wystąpi w finale w Baku 29 maja zdecyduje rewanż w Londynie za tydzień. W drugim meczu Arsenal wygrał u siebie 3:1 z Valencią.

Pierwsze mecze 1/2 finału Ligi Europy:

Eintracht Frankfurt - Chelsea Londyn 1:1

Bramki: Jović (23) - Pedro (45)





Arsenal Londyn - Valencia 3:1

Bramki: Alexandre Lacazette dwie (18, 26), Pierre-Emerick Aubameyang (90+1) - Mouctar Diakhaby (11).