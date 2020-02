Gikiewicz z najlepszą notą. Uratował niespodziewane zwycięstwo

Gikiewicz ma w Unionie niepodważalną pozycję. W grudniu został najskuteczniejszym bramkarzem Bundesligi w rundzie jesiennej. Na podobne wyróżnienie 32-latek pracuje także w rundzie wiosennej. Przed poniedziałkowym starciem we Frankfurcie miał sześć meczów z czystym kontem. I choć na siódme musi jeszcze poczekać, to i tak dał się we znaki rywalom. Lewandowski pewnie zmierza po tytuł gracza sezonu. Znowu zachwycił ekspertów Robert... czytaj dalej »

Czujny w bramce

Faworytem spotkania był Eintracht, siódma drużyna poprzedniego sezonu, uczestnik Ligi Europy.

Wszystko, co najciekawsze, we Frankfurcie działo się w drugiej połowie. Berlińczycy wyszli na prowadzenie w 49. minucie. Koszmarne nieporozumienie obrońców i bramkarza Kevina Trappa wykorzystał Sebastian Andersson. Niemiecki golkiper jeszcze gorzej zachował się niespełna dwadzieścia minut później, gdy zagrał piłkę pod nogi Anderssona. Po drodze dotknęła jeszcze Evan N'Dicka i to jemu zapisano trafienie samobójcze.

Gikiewicz pierwszy raz musiał wykazać się dopiero w 69. minucie przy strzale Goncalo Paciencii. Dziesięć minut później Polak był już bezradny. W zamieszaniu w polu karnym piętą strzelał Andre Silva, piłka odbiła się od nóg Floriana Huebnera i wpadła do bramki.

Po zdobyciu kontaktowej bramki gospodarze poczuli wiatr w żagle. W końcówce byli blisko wyrównującego trafienia, ale nie pozwolił na nie Gikiewicz. Polak najpierw obronił uderzenie Daichi Kamady, a potem Paciencii i Silvy. Przyjezdni dotrwali do końca z wygraną 2:1.

Najlepsi na boisku

Po meczu "Giki" zebrał zasłużone pochwały od niemieckich dziennikarzy. Dziennik "Bild" przyznał mu notę 2 (w skali 1-6, im niższa, tym lepsza). Taką samą otrzymali również Andersson i Robert Andrich. Nikt nie dostał wyższej. Niewiele gorzej, bo na trójkę Polaka ocenił niemiecki portal sportbuzzer.de.

Dzięki wygranej Union przeskoczył w tabeli Eintracht. Po 23 kolejkach zajmuje dziesiąte miejsce.

Źródło: gettyimages.com Eintracht mógł strzelić na 2:2, ale Gikiewicz uratował Union

Wyniki 23. kolejki Bundesligi:

piątek

Bayern Monachium - Paderborn 3:2



sobota

Werder Brema - Borussia Dortmund 0:2

SC Freiburg - Fortuna Duesseldorf 0:2

Hertha Berlin - FC Koeln 0:5

Borussia M-Gladbach - Hoffenheim 1:1

Schalke - RB Lipsk 0:5

niedziela

Bayer Leverkusen - Augsburg 2:0

Wolfsburg - FSV Mainz 4:0

poniedziałek

Eintracht Frankfurt - Union Berlin 1:2