Sensacyjne porażki lidera oraz wicelidera w Bundeslidze

W starciu ze Stuttgartem Kamiński wyszedł w pierwszym składzie ekipy prowadzonej przez Niko Kovaca. Spotkanie nie rozpoczęło się dla gospodarzy najlepiej, bo w 22. minucie było 0:1 po trafieniu Serhou Guirassy'ego.

Kamiński z pierwszą asystą w sezonie

60 sekund później był już remis, kiedy Polak świetnym podaniem odnalazł Omara Marmousha, a Marokańczykowi pozostało tylko dopełnić formalności.

Po kolejnym kwadransie było już 2:1 po golu Maximiliana Arnolda, jednak goście przed przerwą doprowadzili do wyrównania po bramce Konstantinosa Mavropanosa.

Gdy wydawało się, że obie drużyny podzielą się punktami, w 90. minucie zwycięstwo Wilkom zapewnił Yannick Gerhardt.

Dzięki wygranej piłkarze Wolfsburga opuścili strefę spadkową i obecnie zajmują 13. miejsce w tabeli (8 pkt). Stuttgart jest 16. (5 pkt).

Źródło: Getty Images Wolfsburg z Jakubem Kamińskim w składzie pokonał Stuttgart 3:2

Porażki Unionu Berlin i Borussii Dortmund

Do dużej niespodzianki doszło we Frankfurcie, gdzie miejscowy Eintracht pokonał niepokonany do tej pory w lidze Union Berlin 2:0. Gole dla gospodarzy strzelili Mario Goetze oraz Jesper Lindstroem, a w zwycięstwie nie przeszkodził im fakt, że od 69. minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Randala Kolo Muaniego.

Mimo porażki stołeczna ekipa zachowała prowadzenie w tabeli. Tyle samo punktów - 17 - ma jednak drugi SC Freiburg, który wygrał z FSV Mainz 2:1.

Na pierwsze miejsce mogła awansować Borussia Dortmund, ale w derbach Zagłębia Ruhry uległa na wyjeździe FC Koeln 2:3. Do przerwy goście prowadzili 1:0, ale druga połowa, a zwłaszcza jej początek, należały zdecydowanie do miejscowych, którzy zdobyli trzy bramki w 18 minut i zapewnili sobie komplet punktów.

Terminarz i wyniki 8. kolejki Bundesligi:

piątek

Bayern Monachium - Bayer Leverkusen 4:0

sobota

FC Koeln - Borussia Dortmund 3:2

Eintracht Frankfurt - Union Berlin 2:0

RB Lipsk - VfL Bochum 4:0

SC Freiburg - FSV Mainz 2:1

VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 3:2

Werder Brema - Borussia Moenchengladbach (18.30)

niedziela

Hertha Berlin - TSG Hoffenheim (15.30)

Schalke 04 - FC Augsburg (17.30)