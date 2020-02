Wicelider Bundesligi odpadł z Pucharu Niemiec. W ćwierćfinale zagra Eintracht

Faworyta tej rywalizacji wskazać było trudno. Choć Lipsk to nie tylko wicelider Bundesligi, ale także przedstawiciel niemieckiej piłki w 1/8 finału Ligi Mistrzów, to mimo wszystko Eintracht znalazł już sposób na wyżej notowanego rywala. Oba zespoły spotkały się w meczu ligowym pod koniec stycznia również we Frankfurcie i wówczas 2:0 triumfowali gospodarze. We wtorek było podobnie.

Oglądaj Wideo: Eurosport Rzut karny dla Eintrachtu Frankfurt po konsultacji VAR

Zapewne kluczowa dla losów spotkania okazała się sytuacja, do której doszło w 17. minucie rywalizacji we Frankfurcie. Po centrze Filipa Kosticia z lewego skrzydła piłka odbiła się w polu karnym tak, że trafiła w rękę Marcela Halstenberga. Goście wykłócali się, że o rzucie karnym nie było mowy. Sędzia Felix Brych spokojnie jednak przeanalizował sytuację po konsultacji z VAR-em, po czym wskazał na jedenasty metr. Celnym strzałem popisał się Andre Silva.

Kostić brał udział w najważniejszych akcjach meczu. Pierwszą bramkę wypracował, a drugą sam zdobył. Po sześciu minutach drugiej połowy popędził samotnie z piłką ze środka boiska i podwyższył stan meczu płaskim strzałem w kierunku dalszego słupka.

Oglądaj Wideo: Eurosport Filip Kostić podwyższył na 2:0 dla Eintrachtu

Olmo tylko postraszył

Lipsk był tego wieczoru momentami zagubiony na boisku. Wicelider Bundesligi w ogóle nie przypominał tej drużyny, która ma rzucić wyzwanie Bayernowi w walce o mistrzowską paterę. Być może przyczyna tego tkwiła w wyborach personalnych Juliana Nagelsmanna, który posadził na ławce chociażby Timo Wernera.

Z czasem niemiecki superstrzelec wszedł na murawę, ale to nie on rozpoczął pogoń gości. Za to odpowiadał grający dopiero drugi mecz w barwach RB Dani Olmo. Hiszpan sprowadzony z Dynama Zagrzeb wprowadził dużo ożywienia w grę drużyny. W 69. minucie zdobył bramkę, ale jemu i jego zespołowi sił i umiejętności starczyło tylko na to.

Oglądaj Wideo: Eurosport Pierwszy gol dla RB Lipsk autorstwa Daniego Olmo

Na dodatek niewątpliwy bohater tego wieczora trafił jeszcze raz. Kostić w doliczonym czasie gry ustalił wynik na 3:1 i w ćwierćfinale Pucharu zameldował się Eintracht. W drugim z wtorkowych spotkań rozgrywanych o godzinie 18.30 padło więcej bramek niż we Frankfurcie. Duesseldorf pokonał na wyjeździe aż 5:2 FC Kaiserslautern.

Oglądaj Wideo: Eurosport Filip Kostić ustalił wynik meczu na 3:1 dla Eintrachtu

