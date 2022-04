Szok na Camp Nou. Barcelona pożegnała się z Ligą Europy

Niezależnie od tegorocznego odrodzenia i coraz bardziej efektownego stylu prezentowanego przez klub, w Katalonii tego wieczora nie było mowy o łatwej grze. Eintracht pokazał już u siebie, w zremisowanym 1:1 spotkaniu, że potrafi zatrzymać Barcę, a dodatkowo w rewanżu czuł się de facto jak w domu. Do Hiszpanii przyjechało około 30 tysięcy oddanych niemieckich fanów, którzy liczyli na wielki wieczór.

The Camp Nou has been taken over by Eintracht Frankfurt fans. Wow! pic.twitter.com/VJE8H9DINe — The Away Fans Videos (@TheAwayFansVids) April 14, 2022

Nie przeliczyli się. Swoich ulubieńców ponieśli do gry sensacyjnie skutecznej, dominującej nad wyżej notowanym i o wiele bardziej utytułowanym rywalem. Piłkarze Xaviego nie mieli tu praktycznie nic do powiedzenia.

Zaczęło się możliwie najgorzej - od rzutu karnego sprokurowanego przez Erica Garcię i wykorzystanego przez Filipa Kosticia w czwartej minucie. Po półgodzinie Barcelona był już na linach, gdy fenomenalnym uderzeniem z linii pola karnego popisał się Rafael Borre.

W połowie drugiej minuty mijały bezpowrotnie, a Duma Katalonii bezskutecznie próbowała cokolwiek zmienić. Nie udało się. To Eintracht był po prostu w ten czwartek lepszy, co potwierdził jeszcze kolejnym trafieniem Kosticia, tym razem 23 minuty przed końcem.

Stało się - Barcelona, choć od pewnego czasu wracająca na właściwe tory, do wygrywania europejskich trofeów przynajmniej na razie nie powróci. I bramki Sergio Busquetsa oraz Memphisa Depaya z doliczonego czasu gry nic w tej materii nie zmienią.

Wyniki rewanżów ćwierćfinałów Ligi Europy:

Atalanta - RB Lipsk 0:2 (Pierwszy mecz 1:1, Awans: Lipsk)

Barcelona - Eintracht Frankfurt 2:3 (Pierwszy mecz 1:1, Awans: Eintracht)

Lyon - West Ham United 0:3 (Pierwszy mecz 1:1, Awans: West Ham)

Rangers - Braga 3:1 po dogrywce (Pierwszy mecz 0:1, Awans: Rangers)