Niemieckie media po "katastrofie" Bayernu. "Uratowałoby go tylko pięciu Lewandowskich"

Mistrzowie Niemiec ponieśli drugą porażkę w sezonie, a ich bilans uzupełniają trzy remisy i pięć wygranych - jak na hegemona ostatnich lat jest to wynik bardzo przeciętny. Nic więc dziwnego, że w ostatnim czasie pojawia się mnóstwo spekulacji dotyczących ewentualnego zwolnienia trenera Nico Kovaca. Po kompromitacji we Frankfurcie stołek Chorwata wydaje się być rozgrzany do czerwoności.

Boateng kozłem ofiarnym

Sobotnie ciosy są dla niego tym bardziej bolesne, że zadawali je byli podopieczni, z którymi pracował w latach 2016-2018.

"Zmierzch Bayernu we Frankfurcie. Wściekły Kovac przegrywa po raz drugi i to na starych śmieciach" - piszą w pomeczowym komentarzu dziennikarze "Bilda". "Abendzeitung", które przeprowadziło relację na żywo ze spotkania, w słowach jest oszczędne. W podsumowaniu używa tylko jednego, za to bardzo wymownego - "katastrofa".

Suchej nitki na monachijczykach nie zostawia też "Sueddeutschezeitung". Dziennikarze tej gazety "znęcając" się nad Bayernem wskazali też głównego winowajcę. "Klęska zaczęła się od Boatenga" - czytamy w tytule. Wybór środkowego obrońcy na kozła ofiarnego dziwić nie może, bo to on już w 8. minucie nie zdążył za rywalami pędzącymi w kontrze, sfaulował Gonzalo Paciencię i, wylatując z boiska z czerwoną kartką, osłabił zespół.

Lewandowski oszczędzony

Jedynym, który w sobotę może mieć do siebie niewiele zastrzeżeń jest Lewandowski. Polski napastnik sytuację bramkową stworzył sobie sam i strzelił tym samym gola w 10. kolejnym spotkaniu tego sezonu. Choć Bayernowi na nic się to zdało, to dziennikarze postawę napastnika docenili, zgodnie oceniając go najwyżej w drużynie.

Wymowny jest też komentarz "Abendzeitung". "W swoim 300. meczu w Bundeslidze strzelił 216 gola - to szalony wynik. W sobotę Bayern mógł się uratować tylko, gdyby miał w składzie pięciu Lewandowskich".

Po 10 kolejkach Bayern zajmuje w lidze czwarte miejsce. Ma cztery punkty straty do prowadzącej Borussii Moenchengladbach.