Efektowny obrót, wyprzedzenie i wykończenie. "Nieprawdopodobny gol" Lewandowskiego

Była 37. minuta. Bayern nie dość, że przegrywał już we Frankfurcie 0:2, to grał w dziesięciu po czerwonej kartce Jerome Boatenga. Musiał jednak gonić wynik. Sygnał do ataków dał Lewandowski. Polak otrzymał piłkę w okolicach pola karnego, najpierw efektownie obrócił się z nią, potem wyprzedził dwóch rywali i na koniec nie dał szans bramkarzowi zespołu z Frankfurtu. "Nieprawdopodobny gol" - zachwycał się komentator. Niemieckie media po "katastrofie" Bayernu. "Uratowałoby go tylko pięciu Lewandowskich" Koszmarna sobota... czytaj dalej »

Śrubowanie rekordów

Dla rozgrywającego tego dnia 300. mecz w Bundeslidze "Lewego" (131 spotkań w Borussii Dortmund, a 169 w ekipie z Monachium, w której występuje od połowy 2014 roku) to 14. ligowe trafienie w sezonie. W klasyfikacji strzelców pewnie prowadzi. Zdobył bramki we wszystkich dotychczasowych meczach sezonu, dzięki czemu śrubuje rekord.

31-letni napastnik już w poprzedniej kolejce jako pierwszy w historii trafił do siatki w każdym z dziewięciu pierwszych meczów sezonu Bundesligi. Poprawił wówczas rekord ustanowiony przed czterema laty przez Gabończyka Pierre'a-Emericka Aubameyanga (wtedy gracza Borussii Dortmund).

Łącznie, licząc również Puchar Niemiec i Ligę Mistrzów, Lewandowski ma w tym sezonie na koncie 20 trafień.

Do polskiego zawodnika Bayernu należy również klubowy rekord pod względem meczów z golem w różnych rozgrywkach - trzynaście spotkań z rzędu, w tym jeden Pucharu Niemiec i trzy Ligi Mistrzów. Tego wyniku na razie jednak nie poprawi, ponieważ nie strzelił gola w środę przeciwko VfL Bochum w Pucharze Niemiec (2:1).

Klęska i spadek w tabeli

Ze stolicy Niemiec Lewandowski wyjeżdżał jednak rozczarowany. W drugiej połowie piłkarze Eintrachtu zdobyli kolejne trzy bramki i wygrali 5:1. W tabeli Bayern (18 punktów) spadł na czwarte miejsce, Eintracht jest szósty (17). Prowadząca w tabeli Borussia Moenchengladbach (22) wygrała na wyjeździe z Bayerem Leverkusen 2:1. Na trzecią pozycję wskoczył RB Lipsk (18), który rozgromił u siebie FSV Mainz 8:0.

Wyniki meczów 10. kolejki:

piątek

Hoffenheim - Paderborn 3:0

sobota

Union Berlin - Hertha Berlin 1:0

Borussia Dortmund - Wolfsburg 3:0

RB Lipsk - FSV Mainz 8:0

Bayer Leverkusen - Borussia M'gladbach 1:2

Eintracht Frankfurt - Bayern Monachium 5:1

Werder Brema - Freiburg 2:2

niedziela

Fortuna Duesseldorf - FC Koeln

Augsburg - Schalke 04 Gelsenkirchen