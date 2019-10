Zabawy tercetu MSG. Barcelona już na czele tabeli

Mecz Barcelony z Realem Madryt miał odbyć się 26 października, jednak ze względu na napiętą sytuację w Katalonii władze ligi poprosiły o zmianę terminu. Kluby poinformowały, że chcą rozegrać spotkanie 18 grudnia. LaLiga jest temu przeciwna, gdyż w tym samym dniu zaplanowane są spotkania Pucharu Króla. Propozycja władz ligi to 4 grudnia.

19.10. | Przynajmniej do sobotniego wieczora piłkarze Barcelony będą na czele tabeli Primera Division. To efekt wyjazdowego zwycięstwa w 9. kolejce z Eibarem.

Mecz na stadionie Ipurua zapowiadany był jako pojedynek dwóch najbardziej doświadczonych trenerów w lidze hiszpańskiej. Jose Luis Mendilibar i Ernesto Valverde łącznie mieli na koncie 800 meczów (trener Eibar 368, Barcelony - 432).

Gospodarze, chociaż na własnym stadionie nie jeden wielki klub już ogrywali, Blaugrany w pięciu poprzednich spotkaniach pokonać nie udało im się jeszcze nigdy. Nie zmieniło się to także w sobotnie popołudnie.

Sami wzięli sprawy w swoje ręce

Wprawdzie piłkarze Eibar odważnie zaczęli, jednak finalizacja akcji była, mówiąc delikatnie, do poprawki. Może coś na ten temat powiedzieć Pedro Leon, który zaprzepaścił dwie okazje dla gospodarzy. Zemściły się one w 13. minucie. Francuski obrońca Clement Lenglet zagrał długą piłkę do rodaka Antoine'a Griezmanna, który wykorzystał potknięcie się Pablo De Blasisa i nie pomylił się w stuprocentowej sytuacji z bramkarzem.

Źródło: gettyimages.com Griezmann nie pomylił się w sytuacji sam na sam

Wynik do przerwy nie uległ już zmianie, choć Katalończycy mieli jeszcze kilka niezłych okazji. Najlepszą zmarnował po pół godzinie gry Leo Messi. Argentyńczyk, który strzelił zespołom prowadzonym przez trenera Mendilibara 24 gole, próbował mijać bramkarza Marko Dmitrovicia, ale ten wygarnął mu piłkę spod nóg.

Niedługo po przerwie lider Barcy mógł zaliczyć ładną asystę przy bramce Luisa Suareza. W momencie podania Urugwajczyk był jednak na minimalnym spalonym i sędzia anulował gola.

Messi dopiął swego w 58. minucie. Zanim umieścił piłkę w siatce, w akcji udział wzięli Suarez i Griezmann. Tercet MSG, jak określają go hiszpańskie media, miał też udział przy trzecim trafieniu przyjezdnych. Messi podążył za piłką po znakomitym podaniu Griezmanna, mógł strzelać, ale wolał wystawić futbolówkę Suarezowi. Ten się nie pomylił - 3:0!

Źródło: gettyimages.com Barcelona pewnie pokonała Eibar

Dla Dumy Katalonii to czwarte zwycięstwo z rzędu. Chociaż piłkarze Valverde słabo rozpoczęli sezon, już teraz awansowali na pierwszą lokatę. Pozostaną na niej, jeśli wieczorem Real Madryt nie pokona Realu Mallorca.

9. kolejka Primera Division:

sobota

Eibar - Barcelona 0:3

Griezmann 13, Messi 58', Suarez 66'