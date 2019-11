Multimedialny spektakl w La Placie. Na stadionie szalał gigantyczny lew

Napięta sytuacja w Izraelu problemem nie tylko reprezentacji Polski Nie tylko sobotni... czytaj dalej » Poprzedni stadion sześciokrotnych mistrzów Argentyny to historia tamtejszej piłki. Powstał w 1908 roku i grano na nim przez niemal sto lat. W 2005 roku był już na tyle wysłużony, że zamknięto go ze względów bezpieczeństwa.

Płonący symbol La Platy

I rozpoczął się remont, który trwał długich czternaście lat, aż do minionego weekendu. Estudiantes czekało zatem długo, ale kiedy wzięło się już za świętowanie, to zrobiło to hucznie. Impreza w La Placie trwała trzy dni, był mecz legend sprzed lat, był koncert zespołu Los Autenticos Decadentes i było coś, co obiegło media całego świata - gigantyczny, płonący lew zeskakujący z dachu na murawę.

Wygenerowany został komputerowo w rzeczywistości rozszerzonej, można go było obserwować w specjalnych okularach. Wszystko wyglądało spektakularnie - lew, symbol La Platy, najpierw przechadzał się po dachu obiektu, a potem zeskoczył na murawę. Wydał głośny ryk i został pochłonięty przez płomienie, rozświetlając stadion.

Dumny Juan Sebastian Veron

- To, że widzę was tutaj, po całej tej długiej walce, jest naprawdę wzruszające. Nasze marzenie się spełniło. Otwarcie stadionu nie jest jednak ostatnim krokiem. To dopiero początek i jestem przekonany, że czeka nas wiele radosnych chwil - pękał z dumy prezydent klubu Juan Sebastian Veron, znany z występów z Manchesterze United czy Lazio.

Jak wynika z informacji publikowanych przez lokalne media, nowo otwarty stadion otrzymał certyfikat proekologicznej organizacji Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE), a jego zużycie energii i wody będzie o 20 procent mniejsze w stosunku do innych obiektów.

Pierwszy oficjalny mecz na Jorge Luis Hirschi Stadium zostanie rozegrany 30 listopada. Estudiantes podejmie wtedy Atletico Tucuman w ramach argentyńskiej ekstraklasy. Ekipa z La Platy jest obecnie siódma w tabeli, ale traci tylko trzy punkty do prowadzącej drużyny Boca Juniors.