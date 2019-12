Pożegnanie z Paryżem. Cavani osiągnął porozumienie z nowym klubem

Koniec wakacji dla Brazylijczyka. Neymar, w środku transferowego zamieszania, wrócił do treningów z PSG. Bardzo możliwe, że piłkarz opuści Paryż i przeniesie się do Barcelony. O Neymara stara się również Real Madryt.

Neymar wrócił do treningów z PSG

Obecny kontrakt łączy Cavaniego z PSG tylko do końca trwającego sezonu. Przedłużenie umowy nie wchodziło w grę, gdyż 32-latek nie chce dłużej pełnić roli zmiennika w klubie z Parc des Princes. Obecne rozgrywki są dla niego pasmem niepowodzeń. Reprezentant Urugwaju stracił pewność siebie po dołączeniu do zespołu Mauro Icardiego z Interu Mediolan, który wspólnie z Neymarem i Kylianem Mbappe ma niepodważalną pozycję w ofensywie stołecznego zespołu.

Odejście Cavaniego było przesądzone od wielu miesięcy. Jeszcze w sierpniu najwięcej mówiło się o zainteresowaniu ze strony Interu Miami, który w 2020 roku dołączy do amerykańskiej ligi MLS. Współwłaścicielem klubu z Florydy jest David Beckham. Były reprezentant Anglii chciał, by doświadczony snajper został twarzą nowego projektu.

Spekulowano także o zainteresowaniu ze strony innej drużyny występującej w tej lidze - Los Angeles Galaxy - poszukującej następcy Zlatana Ibrahimovicia. Amerykanie będą jednak musieli rozejrzeć się za innym kandydatem, gdyż Urugwajczyk zamierza kontynuować swoją karierę w Europie.



#Cavani ha l’accordo con l’@Atleti, 3 anni di contratto @SkySport#calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 23, 2019





Jak poinformował w poniedziałek włoski ekspert od rynku transferowego Gianluca Di Marzio ze Sky Sport Italia, Cavani uzgodnił z Atletico Madryt warunki trzyletniego kontraktu. Nie jest jednak przesądzone, czy do nowej drużyny dołączy już zimą, czy też będzie musiał poczekać do lata. Jest to uzależnione od wyniku negocjacji pomiędzy PSG i ekipą prowadzoną przez Diego Simeone. Jednak zdaniem Di Marzio paryżan powinna zadowolić symboliczna kwota, biorąc pod uwagę, że po zakończeniu rozgrywek reprezentant Urugwaju i tak odszedłby za darmo.

Źródło: Getty Images Cavani był jedną z pierwszych gwiazd pozyskanych przez katarskich właścicieli PSG

Cavani rozgrywa obecnie swój siódmy sezon w barwach Paris Saint-Germain, gdzie w 2013 roku trafił z Napoli. Od tego czasu we wszystkich rozgrywkach strzelił 196 goli w 290 występach. W samej Ligue 1 zdobył aż 136 bramek. Obecnie notuje jednak swój najsłabszy sezon. Na ligowych boiskach pojawił się zaledwie osiem razy i zdobył tylko dwa gole.