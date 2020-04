"Mogłem wyrzucić Maradonę jeszcze przed meczem". Sędzia zdradził wydarzenia z finału mundialu

Diego Maradona to postać niezwykle kontrowersyjna

Okiwał sześciu rywali oraz bramkarza i wbił piłkę do pustej bramki. Takiego wyczynu, który przypomina te wykonywane kiedyś przez legendarnego Diego Maradonę, dokonał Anderson Diaz podczas mistrzostw Kolumbii do lat 21. Radość defensywnego pomocnika Norte de Santander nie trwała jednak długo, gdyż jego zespół przegrał 2:3.

Prowadzona przez Diego Maradonę Gimnasia y Esgrima La Plata zaskakująco rozbiła na wyjeździe znacznie wyżej notowane Newell’s Old Boys 4:0 w meczu 11. kolejki ligi argentyńskiej. Słynny szkoleniowiec gości dyrygował zespołem siedząc na tronie, który przygotowali gospodarze w hołdzie dla Maradony za występy w ich klubie w latach 90. ubiegłego wieku.

Odpuścili dogrywanie sezonu i się narazili. "Największy skandal w historii" Zakończenie w... czytaj dalej » Nikt nie ma wątpliwości, że Maradona to legenda piłki nożnej i jeden z najlepszych zawodników w historii tej dyscypliny, którego geniusz doceniał cały świat. Argentyńczyk ma jednak na koncie wiele wybryków.

Ciemniejsze oblicze gwiazdora Codesal przedstawił w rozmowie z urugwajskim radiem "1010".

- Mogłem wyrzucić go z boiska, bo był niezdyscyplinowany. Gdybym trzymał się przepisów, musiałbym to zrobić już przed pierwszym gwizdkiem za to, że obrażał cały stadion - przyznał Urugwajczyk, wspominając, że podczas odgrywania argentyńskiego hymnu Maradona kierował swój środkowy palec w stronę trybun.

Spotkanie miało bardzo wyrównany przebieg. RFN wygrało skromnie 1:0 po golu z rzutu karnego w 85. minucie. Argentyna kończyła mecz w dziewiątkę. Czerwonymi kartkami zostali ukarani Pedro Monzon i Gustavo Dezotti.

– Gdy wyrzucałem z boiska Monzona, Maradona podszedł do mnie i nazwał złodziejem opłaconym przez FIFA. Na boisku czarował, ale był nieprzyjemną osobą. Jedną z najgorszych, jakie poznałem w życiu – dodał arbiter.

Szanuje go jako piłkarza

Choć Codesal potępia zachowanie Maradony, to jak wielu kibiców ceni Argentyńczyka za jego piłkarskie umiejętności.

- Był przywódcą, na murawie zostawiał całego siebie. Jako piłkarz ma mój całkowity podziw i szacunek - podsumował.

Maradona wraz z kolegami nie mógł długo pogodzić się z porażką we wspomnianym finale mundialu. Po meczu argentyńscy piłkarze wygrażali arbitrom, kopali w drzwi ich pokoju. Wśród sędziów tamtego widowiska był Polak - Michał Listkiewicz.