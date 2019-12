"Mikropęknięcie zewnętrzne". El Clasico bez Edena Hazarda

Pomocnik doznał urazu w ubiegłotygodniowym meczu Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain. Madrytczycy zremisowali na własnym boisku 2:2, a Hazard wytrwał na murawie 67 minut.

"AS" przesądza sprawę

W czwartek Real oświadczył, że po dalszych badaniach zdiagnozowano u niego "mikropęknięcie zewnętrzne", ale nie podano, jak długo potrwa przerwa w grze.



Parte médico de Hazard. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 5, 2019

Lewandowski: Na Real Madryt jest już za późno. Jestem szczęśliwy w Bayernie Robert... czytaj dalej » Bardziej precyzyjne są hiszpańskie media. Według dziennika "AS" kontuzja jest na tyle poważna, że piłkarza czeka przerwa w treningach, która potrwa od czterech do sześciu tygodni. To z kolei wyklucza jego udział w najważniejszym meczu ligowym tej jesieni - zaplanowanym na 18 grudnia El Clasico przeciwko Barcelonie.



To kolejna z fatalnych wiadomości dla Realu, bo urazy leczą także James Rodriguez, Lucas Vazquez i Nacho, a nie w pełni zdrowi są również Marcelo i Gareth Bale.



Belg, uważany za jednego z najlepszych ofensywnych piłkarzy świata, trafił do Królewskich przed tym sezonem z Chelsea Londyn za około 100 mln euro.

Po 14 rozegranych meczach w La Liga prowadzi Barcelona (31 pkt.), ale Real wyprzedza tylko lepszym bilansem bramkowym.