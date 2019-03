Hazard nie jest zainteresowany jubileuszowym prezentem. "Co mam z tym zrobić?"

- Co mam z tym zrobić? Obawiam się, że wyląduje w moim garażu wraz z innymi trofeami, które zdobyłem - powiedział dziennikarzom przed meczem eliminacji mistrzostw Europy 2020 przeciwko Cyprowi.



Skarb Juventusu zabłysnął w reprezentacji Włoch. Finlandia pokonana Włosi pokonali w... czytaj dalej » Może mój ojciec odda ją do Stade Brainois - dodał, wspominając o klubie w Braine-le-Comte, gdzie razem z trzema braćmi rozpoczynał karierę.

28 lat i sto meczów

Hazard podkreślił jednocześnie dumę, że w stosunkowo młodym wieku rozegra już setny mecz w drużynie narodowej.



Cieszę się, że mając 28 lat osiągnąłem ten kamień milowy. To wspaniałe doświadczenie grać w reprezentacji i mam nadzieję, że szybko się nie skończy - dodał.



W niedzielę Czerwone Diabły rozpoczną eliminacje do ME 2020. W ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Rosji Belgowie zajęli najwyższe w historii trzecie miejsce.