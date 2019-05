Hazard gotowy na zmianę. Chce wygrać Ligę Europy i odejść

Hiszpańskie media są przekonane, że po finale w Baku Real Madryt ogłosi sprowadzenie Hazard na Santiago Bernabeu. W ten sposób skończy się długi związek belgijskiego pomocnika z The Blues. Hazard trafił do Chelsea w 2012 roku z Lille. Od tego czasu rozegrał 245 meczów w Premier League. Pierwszym jego trofeum w barwach było zwycięstwo właśnie w Lidze Europy w sezonie 2012/2013. Hazard nie miałby nic przeciwko temu, aby tym samym triumfem pożegnać się z klubem.

Problem Chelsea przed finałem. Kluczowy zawodnik kontuzjowany Trener Chelsea... czytaj dalej » - To byłoby dobre, miło byłoby zdobyć akurat to trofeum - powiedział Hazard na poniedziałkowej konferencji prasowej. - Jeśli to mój ostatni mecz, to mam nadzieję, że wygramy. To europejskie rozgrywki, więc dla mnie, dla klubu, dla trenera i dla kibiców jest to ważne - zaznaczył.

Pełne skupienie na celu

Chelsea zajęła trzecie miejsce w minionym sezonie Premier League. Liga Europy to ostatnia szansa, aby na koniec rozgrywek dołożyć choć jeden puchar do gabloty.

- Kiedy grasz w finale nie ma znaczenia, czy to Liga Mistrzów, Liga Europy czy Puchar Ligi. Chcesz po prostu wygrać, chcesz się cieszyć - mówił Hazard, który z londyńskim klubem m.in. dwukrotnie zdobywał mistrzostwo Anglii.

Belg zapewnił, że zawiłości transferowe nie będą miały dla niego najmniejszego znaczenia i nic go nie zdekoncentruje przed rywalizacją z Arsenalem.

- W tym momencie nic się jeszcze nie wydarzyło, więc nie mogę na ten temat rozmawiać. Wszystko jest w rękach klubów. Ale ja umiem to odłożyć na bok. Przez cały sezon tak było i grałem całkiem nieźle. Dalej jestem w tym trybie. Myślę tylko o futbolu. Zobaczymy, co się wydarzy po finale - stwierdził Hazard.