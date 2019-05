Hazard potwierdza: nadszedł czas na nowe wyzwanie

22.05 | Nerwowo w obozie Chelsea przed środowym finałem Ligi Europy w Baku. Do końca treningu nie dotrwał trener Maurizio Sarri. Chwilę wcześniej doszło do kłótni dwóch jego piłkarzy. Londyńczycy meczem z Arsenalem ratują nieudany sezon.

Hiszpański dziennik sportowy "Marca" podała, że Eden Hazard "jest o krok od przenosin do Realu Madryt". Zdaniem belgijskiego dziennikarza sprawa nie jest aż tak oczywista.

Od kilkunastu dni nie mówi się już czy, ale kiedy będzie to oficjalna informacja. Bo to, że Real chce Hazarda, a Hazard do Realu, jest oczywiste.

- Nie chcę kłamać, marzyłem o tym klubie od dziecka - mówił w poprzednim roku ofensywnie grający Belg.

- Zawsze go ceniłem, zresztą znam go osobiście i nie zmieniam zdania - jest znakomity - chwalił piłkarza kilka miesięcy temu trener Królewskich Zinedine Zidane, który latem ma w Madrycie dokonać rewolucji kadrowej. Real Madryt chce zaprezentować Hazarda w poniedziałek Środowy finał... czytaj dalej »

"Kilka dni"

Jeśli w środę w Baku Hazard rozegrał ostatni mecz w barwach Chelsea, to trzeba przyznać, że pożegnał się w najlepszy możliwy sposób. Zwycięstwo w finale 4:1, trofeum Ligi Europy, dwa gole i asysta - czy można chcieć czegoś więcej?

Po końcowym gwizdku, a tuż przed wręczeniem trofeum, Belg udzielił wywiadu na murawie. Oczywiście tematem przewodnim była przyszłość piłkarza.

- Moim marzeniem była gra w Premier League i spełniałem je przez siedem lat, występując w jednym z najlepszych klubów na świecie. Myślę, że ten mecz był pożegnaniem, choć w futbolu nigdy nic nie wiadomo. Nadszedł jednak czas na nowe wyzwanie. Podjąłem decyzję już dwa tygodnie temu, a za kilka dni wszyscy ją poznają - powiedział Hazard dziennikarzom BT Sport.

Belg przypomniał, że już rok temu nosił się z zamiarem odejścia z Londynu. - Mówiłem o tym po mundialu, ale wtedy do tego nie doszło. Teraz to sprawa między oboma klubami, ja tylko czekam - dodał 28-latek, który w The Blues zaliczył 352 występy i strzelił 110 goli.

Hiszpański dziennik "AS" napisał w środę, że "jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego", to Real zaprezentuje Belga w najbliższy poniedziałek.