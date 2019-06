Wielki transfer potwierdzony. Real Madryt przywitał Hazarda

Hiszpańskie i angielskie media już w czwartek informowały, że Real uzgodnił z Chelsea warunki sprowadzenia 28-letniego Hazarda.



Real Madryt ponownie ozłocony. Pokazał stroje na nowy sezon Real Madryt... czytaj dalej » Według niektórych źródeł londyński klub oczekiwał 130 milionów funtów (prawie 147 mln euro). Być może ta kwota zostanie osiągnięta dzięki klauzulom dotyczącym występów zawodnika.

Kolejny transfer

Hazard trafił do Chelsea z francuskiego Lille OSC w 2012 roku. Niedawno miał duży udział w wygraniu przez The Blues Ligi Europy - strzelił dwa gole w finale z Arsenalem (4:1).



Od kilku lat jest uznawany za jednego z najlepszych ofensywnych piłkarzy świata. W roku 2018 wywalczył z reprezentacją Belgii trzecie miejsce na mundialu w Rosji.



Jego kontrakt z Chelsea był ważny do 2020 roku.



Kilka dni wcześniej Real i Eintracht Frankfurt doszły do porozumienia w sprawie transferu Luki Jovica. 21-letni serbski napastnik - według mediów - będzie kosztować Królewskich 60 mln euro. Kwota może wzrosnąć o pięć milionów tzw. bonusów.



Już w marcu Real zakontraktował Brazylijczyka Edera Militao. Ten przenosi się z FC Porto za 50 mln euro.