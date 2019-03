Kataloński "Sport": Hazard uzgodnił warunki kontraktu z Realem

Zaskakujące wyznanie Pogby. "Real marzeniem każdego piłkarza" Paul Pogba z... czytaj dalej » Hazard od dawna łączony jest z ekipą Królewskich. Obecnie sytuacja ewentualnych przenosin wydaje się być wysoce zaawansowana. Belg dwukrotnie odrzucił w ostatnim czasie propozycje Chelsea w sprawie wygasającego po sezonie 2019/20 kontraktu.

Angielskie i hiszpańskie media donosiły również o tym, że sam piłkarz jest bardzo zainteresowany transferem do Realu.

12 milionów za sezon

Hazarda do przenosin ma również przekonać powrót na Santiago Bernabeu Zinedine'a Zidane'a. Nowy-stary trener Królewskich był idolem Edena w dzieciństwie.

Według katalońskiego "Sportu" belgijski pomocnik uzgodnił już nawet warunki umowy z madryckim zespołem. Ma ona obowiązywać przez pięć lat. Rocznie Hazard miałby zarabiać 12 milionów euro.

W poniedziałek "AS" informował o tym, że Los Blancos za Hazarda będą musieli zapłacić Chelsea od 100 do 120 milionów euro. To cena zdecydowanie niższa od realnej wartości piłkarza. Wynika to z faktu wygasającego po przyszłym sezonie kontraktu 28-latka z The Blues.